Estonia planuje zezwolić 14-latkom na organizowanie protestów — ERR News

Estońskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Cyfryzacji przygotowało projekt ustawy przewidujący obniżenie minimalnego wieku organizatorów zgromadzeń publicznych i demonstracji z 18 do 14 lat. Poinformował o tym ERR News.

Prawo do pokojowych zgromadzeń

Ministerstwo uważa, że chęć młodych ludzi do zgromadzenia się nie powinna zależeć od tego, czy znajdzie się osoba pełnoletnia gotowa zorganizować wydarzenie w ich imieniu. Jednocześnie o planowanym zorganizowanym zgromadzeniu nieletnich trzeba będzie z wyprzedzeniem poinformować policję.

W projekcie ustawy wskazano, że prawo do pokojowych zgromadzeń jest ważnym warunkiem demokratycznego i pluralistycznego społeczeństwa. Dzieci, podobnie jak dorośli, mają uzasadnione prawa i interesy, a wolność pokojowych zgromadzeń daje im możliwość wyrażania swoich poglądów i uczestniczenia w życiu społecznym.

Odpowiedzialność organizatorów

Ministerstwo wiąże nowy próg wiekowy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności: zgodnie z ustawą o działalności organów ścigania, od 14. roku życia osoba samodzielnie odpowiada za przestrzeganie porządku publicznego. Ten sam wiek określono dla odpowiedzialności karnej.

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Ministra sprawiedliwości i cyfryzacji Liisa Pakosta oświadczyła, że głos młodzieży jest ważny dla społeczeństwa. Jak zaznaczyła, zmiany nie będą oznaczać pozostawienia nieletnich bez nadzoru: rodzice zachowają obowiązek sprawowania nadzoru do ukończenia przez dziecko 18 lat, a policja będzie z wyprzedzeniem informowana o takich wydarzeniach.

Nieletni organizatorzy będą również objęci zasadą, zgodnie z którą organizator ponosi przede wszystkim odpowiedzialność za bezpieczeństwo wydarzenia publicznego oraz przestrzeganie zasad zachowania w miejscach publicznych.

Stanowisko organizacji uczniowskiej

Przewodniczący Estońskiego Związku Rad Uczniowskich Karl Erik Kirss pozytywnie ocenił proponowaną poprawkę. Zaznaczył, że organizowanie demonstracji i zgromadzeń publicznych jest jednym ze sposobów pokazania żywotności demokracji, a wcześniejsze przepisy stwarzały istotne przeszkody biurokratyczne dla nieletnich, którzy chcieli przeprowadzić demonstrację.

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