Estonia planuje wraz z innymi krajami Unii Europejskiej zmienić ustawodawstwo, aby umożliwić konfiskatę aktywów, których przestępcze pochodzenie ustali sąd, nawet bez wyroku skazującego. Poinformował o tym ERR News.

Zgodnie z planem uzgodnionym przez państwa UE sąd będzie mógł skonfiskować mienie osób fizycznych lub firm, jeśli ustali jego przestępcze pochodzenie. Taki mechanizm może być stosowany w szczególności, gdy podejrzany jest ciężko chory, ukrywa się przed postępowaniem lub upłynął termin przedawnienia czynu.

Pochodzenie aktywów musi ustalić sąd

Andreas Kangur, kierownik wydziału prawa i postępowania karnego w estońskim Ministerstwie Sprawiedliwości i Spraw Cyfrowych, wyjaśnił, że umorzenie postępowania karnego nie powinno oznaczać zachowania dochodów z przestępstwa przez osoby, które dopuściły się czynu. Według niego w procedurze należy ustalić pochodzenie aktywów i udowodnić, że zostały one uzyskane w wyniku przestępstwa.

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Kangur podkreślił również, że konfiskata bez wyroku nie powinna bezpośrednio ani pośrednio oznaczać uznania osoby za przestępcę. Domniemanie niewinności gwarantują Europejska konwencja praw człowieka oraz konstytucja Estonii. Urzędnik zaznaczył, że Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrywał już podobne sprawy i nie uznał takiej konfiskaty za naruszenie domniemania niewinności, jeśli osoby nie nazywa się wprost przestępcą.

Estonia zmierza ku wdrożeniu dyrektywy UE

Naczelny prokurator państwowy Alar Lehesmets oświadczył, że podobne przepisy od dawna obowiązują w Niderlandach, Belgii i Francji, a w Szwecji podobny przepis istnieje już od kilku lat. Według niego Estonia nie wprowadza bezprecedensowego podejścia, lecz nadrabia zaległości wobec innych państw europejskich w zwalczaniu przestępczości.

Estonia zmierza ku wdrożeniu dyrektywy UE dotyczącej odzyskiwania i konfiskaty aktywów. Państwa członkowskie uzgodniły przyjęcie odpowiednich przepisów do końca listopada, jednak Kangur przyznał, że przygotowanie takich norm w Estonii okazało się trudne, ponieważ część środków nadal jest tam postrzegana jako radykalna.

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