Estońskie Ministerstwo Spraw Socjalnych planuje zmniejszyć liczbę zespołów pogotowia ratunkowego, w których skład wchodzą lekarze. Obecnie w kraju działa 13 takich zespołów, oddzielnie od mobilnych jednostek intensywnej terapii. Resort podkreślił, że nie zamierza całkowicie rezygnować z zespołów z lekarzami, lecz planuje przeanalizować, ile ich potrzeba i gdzie dokładnie powinny działać.

Dyskusja o zasobach medycznych

Jak informuje ERR News, dyrektor Szpitala Południowej Estonii Arvi Vask uważa, że angażowanie lekarzy w takich zespołach nie jest uzasadnione, ponieważ pielęgniarki mogą wykonywać tę pracę równie dobrze. Według niego Kasa Zdrowia płaci za zespół z lekarzem o 15 tys. euro miesięcznie więcej niż za zespół kierowany przez pielęgniarkę.

Vask stwierdził, że zamiast droższych zespołów z lekarzami można byłoby utworzyć więcej innych zespołów pogotowia. Jego zdaniem lekarze, którzy obecnie pracują w pogotowiu, mogliby zastępować lekarzy rodzinnych w podstawowej opiece zdrowotnej lub pracować na szpitalnych oddziałach ratunkowych.

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Stanowisko służby pogotowia

Członkini zarządu Tartuńskiej Służby Pogotowia Tuuli Paju przypuściła, że inicjatywa może być związana z niedoborem personelu w mniejszych szpitalach. Jednocześnie zaznaczyła, że część lekarzy pogotowia już pracuje w szpitalach, a niektórzy specjaliści nie zgodziliby się przejść na oddziały ratunkowe szpitali powiatowych.

Tartuńska Służba Pogotowia ma lekarzy dyżurujących w Paide, Viljandi, Põltsamaa, Räpinie i Tartu. Jeden zespół pracuje rotacyjnie w Otepää, Jõgeva i Tartu. Według Paju, ze względu na odległości małe miejscowości nie mogą polegać na oddzielnych zespołach wsparcia z lekarzami.

Nowe parametry działania służby pogotowia mają zostać opublikowane w najbliższych tygodniach. Do 2028 roku Estonia planuje także przejść głównie na zespoły dwuosobowe zamiast trzyosobowych. W dzień przewidziano 63 zespoły z trzema pracownikami i 43 z dwoma, a w nocy odpowiednio 63 i 30.

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