Estonia przeznaczy dodatkowe 10 mln euro na zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy

Estonia przeznaczy dodatkowe 10 milionów euro na program PURL, mający na celu zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy, zwiększając tym samym swój łączny wkład w ramach tego mechanizmu do 31 milionów euro. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna.

Według szefa estońskiego MSZ przeznaczone środki zostaną wykorzystane na wyposażenie sił zbrojnych w środki obrony przeciwlotniczej oraz amunicję. Tsahkna podkreślił, że wzmocnienie ochrony ukraińskiej przestrzeni powietrznej ma kluczowe znaczenie w przededniu zimy, aby przeciwdziałać rosyjskim atakom na infrastrukturę cywilną i energetyczną, a łączna pomoc wojskowa Estonii dla Ukrainy w 2026 roku osiągnęła 0,3% PKB kraju.

Źródło: X Margusa Tsahkna.

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