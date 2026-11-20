W Tallinie stwierdzono, że rosyjski przywódca nie powinien zapraszać europejskich polityków do Moskwy. Zamiast tego Putin powinien odpowiedzieć na jedno kluczowe pytanie dotyczące jego działań.

Informację tę przekazał minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna na platformie X.

Cahkna napisał, że żadna forma „turystyki kremlowskiej” tu nie pomoże. Przypomniał, że Europa od wielu lat zajmuje jedno stanowisko.

„Stanowisko Europy pozostaje niezmienne od wielu lat. Jedynym problemem jest niechęć Putina do zmiany kursu” – podkreślił minister.

Co powinien zrobić Kreml

„Zamiast rozsyłać zaproszenia do Moskwy, Putin powinien odpowiedzieć na jedno naprawdę ważne pytanie: kiedy Rosja przestanie bombardować Ukrainę, zabijać jej mieszkańców i systematycznie niszczyć infrastrukturę energetyczną?” – napisał Tsahkna.

Według niego, jeśli Kreml pragnie pokoju, należy zacząć od uzgodnienia zawieszenia broni. Ukraina proponowała to wielokrotnie, a społeczność międzynarodowa wielokrotnie do tego wzywała. Minister nazwał taki krok pierwszym na drodze do merytorycznych negocjacji w sprawie trwałego pokoju.

Europa, zdaniem Tsakhkny, nie powinna dać się wciągnąć w dyplomatyczny teatr. Nie ma też potrzeby omawiania nowych ultimatum Putina. Wśród nich znajduje się żądanie, by Finlandia wystąpiła z NATO.

„W Moskwie nie ma nic nowego do omówienia. Żądania Rosji pozostają niezmienne, a Europa nie powinna iść na kompromisy w kwestii wyborów suwerennych państw dotyczących bezpieczeństwa” – podkreślił minister.

Według niego o sukcesie wszelkich wysiłków dyplomatycznych zadecyduje to, czy Rosja zmieni swoje zachowanie w praktyce.

„Do tego czasu musimy nadal zwiększać presję na Moskwę i wzmacniać Ukrainę” – napisał Tsachkna.

Wyjaśnił, że oznacza to utrzymanie sankcji, wsparcie wojskowe i finansowe, a także pracę nad wiarygodnymi gwarancjami bezpieczeństwa. Jak powiedział, „koalicja chętnych” już przygotowuje się do okresu powojennego, a UE pracuje nad nowymi sankcjami.

„Putin musi zrozumieć: ani zaproszenia, ani ultimatum nie zmienią stanowiska Europy. Rosja musi zaprzestać agresji, szanować suwerenność Ukrainy i zrezygnować z imperialnych ambicji, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy” – oświadczył estoński minister.

Wcześniej Pieskow ujawnił, czy strona europejska postawi warunki dotyczące grupy negocjacyjnej.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, iż Europa dołączy do kolejnej rundy trójstronnych rozmów z USA, Ukrainą i Rosją.

Merz wskazał potencjalne miejsce rozmów między Ukrainą, Rosją, Europą i USA.

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