W Estonii i na Łotwie w ciągu ostatniego tygodnia spadła liczba wykrytych nielegalnych migrantów, jednak estoński Departament Policji i Straży Granicznej spodziewa się ponownego nasilenia presji migracyjnej wiosną. Informuje o tym ERR News.

Wykryto prawie 400 migrantów

Od początku roku w Estonii wykryto 388 osób, które przebywały w kraju nielegalnie. Zgodnie z przepisami UE 148 z nich odesłano na Łotwę. Kolejne 15 osób zatrzymano pod zarzutem udziału w przemycie migrantów.

Szef biura straży granicznej Prefektury Północnej Indrek Aru poinformował, że w ubiegłym tygodniu funkcjonariusze zatrzymali zaledwie 14 migrantów. Jednocześnie nie wykluczył kolejnego wzrostu liczby takich przypadków jeszcze przed nadejściem zimy.

Trasa przesunęła się na północ

Według Aru w ostatnich tygodniach migrantów wykrywano wyłącznie w Tallinnie. Wyjaśnił, że przewoźnicy próbują ukrywać ludzi w minibusach, zamkniętych pojazdach bez okien lub pod dywanikami na tylnych siedzeniach samochodów. Policja prowadzi wyrywkowe kontrole na granicy estońsko-łotewskiej i wewnątrz kraju, ale nie może sprawdzić każdego samochodu.

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Estońskie władze tymczasowo umieszczają nielegalnych migrantów w ośrodku detencyjnym w Parnawie. Z powodu wzrostu liczby osób wzrosło tam napięcie, choć nie odnotowano poważnych incydentów ani ataków na pracowników.

Kontrole i powroty wymagają czasu

Procedura wydalenia z Estonii może być długotrwała, ponieważ funkcjonariusze muszą ustalić tożsamość danej osoby, okoliczności jej wjazdu do strefy Schengen oraz inne szczegóły. Wobec osób ubiegających się o ochronę międzynarodową stosuje się odrębne procedury.

Trudne jest również ustalenie wieku osób, które twierdzą, że są niepełnoletnie, lecz nie mają dokumentów. Od połowy października estońska Rada Ubezpieczeń Społecznych reprezentuje wszystkich małoletnich bez opieki podczas procedur w policji i straży granicznej. Aru zaznaczył, że zaostrzenie kontroli przez Polskę i Litwę w tym roku przesunęło trasę nielegalnej migracji dalej na północ i zwiększyło presję na Estonię.

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