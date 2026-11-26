Kapitan reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej Ewa Pajor zaapelowała do kibiców o wsparcie drużyny w Gdańsku przed pierwszym meczem barażowym z Irlandią. Zwycięstwo w dwumeczu może po raz pierwszy w historii dać polskiej reprezentacji awans na mistrzostwa świata.

Jak informuje Interia Sport, Pajor powiedziała, że zespół koncentruje się przede wszystkim na najbliższym spotkaniu w Gdańsku i liczy na liczne wsparcie na trybunach. Zawodniczka Barcelony zaznaczyła, że reprezentacja ma wydłużone zgrupowanie i wykorzystuje każdy trening oraz analizę do przygotowań do spotkania z Irlandią.

Droga przez Belgię

W fazie grupowej eliminacji drużyna Niny Patalon zanotowała jeden remis i poniosła pięć porażek. Jednocześnie format rozgrywek pozwolił Polkom kontynuować walkę o awans na mundial poprzez mecze barażowe.

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W poprzedniej rundzie play-off Polska przegrała z Belgią 0:1 na wyjeździe, a u siebie wygrała 2:1 w regulaminowym czasie gry. Po dogrywce zwycięzcę wyłoniła seria rzutów karnych, w której polska drużyna okazała się lepsza — 4:3.

Mecze z Irlandią

Pierwszy mecz Polski z Irlandią odbędzie się 1 grudnia o 18:00 w Gdańsku. Mecz rewanżowy zaplanowano na 5 grudnia w Dublinie. Pajor podkreśliła, że zespół chce zrobić wszystko, co możliwe, aby po raz pierwszy w historii zapewnić polskiej reprezentacji kobiet awans na mistrzostwa świata.

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