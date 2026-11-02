W Brukseli posłowie do Parlamentu Europejskiego od lata 2024 roku zadeklarowali ponad 400 spotkań z przedstawicielami przemysłu tytoniowego i nikotynowego. To około cztery razy więcej niż przez całą poprzednią kadencję parlamentarną w latach 2019–2024, kiedy zadeklarowano około 100 takich kontaktów — informuje Politico, powołując się na dane koalicji organizacji pozarządowych Smoke Free Partnership.

Kontakty przed aktualizacją przepisów

Spotkania odbywają się w okresie, gdy UE przygotowuje się do przeglądu przepisów dotyczących wyrobów tytoniowych i nikotynowych, reklamy oraz minimalnego opodatkowania tych produktów. Komisja Europejska zaproponowała również w obecnej kadencji działania przeciw chorobom układu krążenia i nowotworom, które dotyczą tej branży.

Według Smoke Free Partnership około 75% zadeklarowanych spotkań przypadło na europosłów z centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej, grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz skrajnie prawicowej grupy Patrioci dla Europy. Najwięcej kontaktów — 14 — zadeklarował europoseł Patriotów dla Europy Auke Zijlstra. Pietro Fiocchi z EKR zgłosił dziewięć spotkań, a Michalis Hadjipantela, Elena Nevado del Campo i Jessica Polfjärd z EPL — po osiem.

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Stanowiska branży i krytyków

Europosłowie krytykujący aktywność lobbystów powołują się na Ramową konwencję WHO o ograniczeniu użycia tytoniu. Jej wytyczne przewidują, że kontakty urzędników z przemysłem tytoniowym powinny ograniczać się do przypadków, gdy są bezwzględnie konieczne dla regulowania branży, oraz być przejrzyste.

Firmy tytoniowe podkreślają, że działają otwarcie i mają prawo przedstawiać swoje stanowisko. Philip Morris International, który produkuje Marlboro, oświadczył, że przechodzi transformację w kierunku przyszłości bez dymu tytoniowego, i nazwał udział w dialogu z europosłami wkładem w proces demokratyczny. British American Tobacco również oświadczył, że przestrzega wymogów regulacyjnych.

Europosłowie zadeklarowali co najmniej 178 spotkań z przedstawicielami Philip Morris International oraz 60 z British American Tobacco. Znaczna część kontaktów dotyczyła dyrektywy w sprawie opodatkowania wyrobów tytoniowych, którą rozpatruje Rada UE. Smoke Free Partnership zaznacza, że sama liczba spotkań nie dowodzi bezpośredniego wpływu na decyzje, lecz pokazuje możliwości branży w kształtowaniu debaty legislacyjnej.

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