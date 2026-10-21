W Unii Europejskiej 44 posłów do Parlamentu Europejskiego z 15 krajów i sześciu grup politycznych zwróciło się do ministrów transportu państw członkowskich z apelem o wznowienie negocjacji w sprawie zakończenia sezonowej zmiany czasu. Informuje o tym The Local Sweden.

Autorzy listu wezwali kraje UE do przełamania impasu w Radzie UE i ponownego posunięcia naprzód negocjacji w sprawie propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej. Inicjatorem apelu był niemiecki eurodeputowany Peter Liese.

Dlaczego negocjacje zostały wstrzymane

Praktykę sezonowej zmiany czasu wprowadzono po kryzysie naftowym w latach 70. XX wieku w celu oszczędzania energii. Od 2001 roku dyrektywa UE zobowiązuje państwa członkowskie do jednoczesnego przesuwania zegarów do przodu w ostatnią niedzielę marca i cofania ich w ostatnią niedzielę października, aby uniknąć problemów dla transportu, komunikacji i działalności transgranicznej.

W 2018 roku Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne dotyczące zniesienia zmiany czasu. Wzięło w nich udział 4,6 mln osób, a 84% uczestników poparło rezygnację z przestawiania zegarów. We wrześniu tego samego roku Komisja Europejska zaproponowała zakończenie sezonowych zmian czasu, a w 2019 roku Parlament Europejski poparł tę propozycję znaczną większością głosów.

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Jednocześnie rządy państw UE nie zdołały uzgodnić, który czas powinien obowiązywać na stałe — letni czy zimowy. Wśród nierozstrzygniętych kwestii pozostają koordynacja między sąsiednimi krajami, aby uniknąć różnych stref czasowych, a także wpływ możliwych zmian na transport, działalność transgraniczną i rynek wewnętrzny.

Badanie skutków zniesienia zmiany czasu

W ubiegłym roku Hiszpania, przy wsparciu Polski i Finlandii, próbowała wznowić dyskusję, jednak inne państwa członkowskie nie poparły tej inicjatywy. Liese powiedział, że kraje UE przez osiem lat powoływały się na brak oceny skutków, aby nie posuwać propozycji naprzód.

Badanie zlecone przez organ wykonawczy UE dotyczące skutków zniesienia sezonowej zmiany czasu ma zostać zakończone do końca roku. Liese, który z zawodu jest lekarzem, zwrócił uwagę na możliwe konsekwencje zmiany czasu dla zdrowia, w tym zaburzenia snu, zmęczenie i trudności z koncentracją. Niedawne badania kwestionują również skalę oszczędności energii wynikających z tej praktyki.

W liście europosłowie zaznaczyli, że każda decyzja będzie wymagała koordynacji między państwami członkowskimi, jednak uważają, że trudności te można pokonać, jeśli istnieje wola polityczna.

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