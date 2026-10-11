W Brukseli w Belgii Komisja Europejska przygotowuje propozycje zaostrzenia zasad wizowych dla obywateli Rosji, państwa-agresora. Mogą one zostać przedstawione w styczniu, aby wzmocnić ochronę UE przed zagrożeniami hybrydowymi, podaje Politico Europe, powołując się na urzędników Unii Europejskiej.

Za zaostrzeniem ograniczeń opowiedziała się grupa państw, w tym Polska, Szwecja i Estonia. Popierają one bardziej rygorystyczne podejście do wydawania wiz Rosjanom, w tym byłym wojskowym, którzy walczyli w Ukrainie.

Liczba wiz turystycznych

W ubiegłym roku obywatelom Rosji wydano około 478 tys. turystycznych wiz Schengen. Znaczna część z nich była wizami wielokrotnego wjazdu, co pozwala ich posiadaczom wielokrotnie wjeżdżać do krajów strefy Schengen bez ponownego składania dokumentów.

Szwedzki minister sprawiedliwości Gunnar Strömmer oświadczył, że obecny system ma luki, które mogą wykorzystać przeciwnicy UE. Według niego Szwecja chciałaby zobaczyć inicjatywę Komisji Europejskiej wcześniej niż w styczniu.

Europejski komisarz ds. migracji Magnus Brunner również wezwał państwa członkowskie do zmniejszenia liczby wiz wydawanych obywatelom Rosji. Zaznaczył, że po początkowym spadku liczba takich wiz przestała się zmniejszać.

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Według Politico Europe niektóre kraje zamierzają również poruszyć tę kwestię na posiedzeniu Rady UE do Spraw Zagranicznych i zaproponować dodatkowe ograniczenia dla rosyjskich dyplomatów w Unii Europejskiej.

Propozycja Estonii

Estonia proponuje zakazać wjazdu do UE byłym żołnierzom rosyjskich sił zbrojnych. Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna oświadczył, że takich byłych uczestników działań bojowych może być około 650 tys., a ograniczenia powinny być stosowane indywidualnie.

Tsahkna wyraził obawy, że część tych osób może przybyć do Europy przy wsparciu rosyjskich służb specjalnych i stanowić zagrożenie dla społeczeństw państw UE. Jego zdaniem dla bezpieczeństwa bloku konieczne jest wspólne podejście na poziomie całej Unii Europejskiej.

W czerwcu ministrowie dziewięciu państw UE, a także Islandii i Norwegii, zwrócili się do Komisji Europejskiej z apelem o wypracowanie bardziej ujednoliconego i skoordynowanego podejścia do rosyjskich wiz. Podkreślili, że różne zasady w państwach strefy Schengen mogą osłabić presję na Rosję.

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