Komisja Europejska, według Interii, która powołuje się na źródła Polskiej Agencji Prasowej, może zaproponować państwom UE przedłużenie dla Polski o kolejny rok zwolnienia z obowiązkowego mechanizmu solidarności w dziedzinie migracji.

Ocena Komisji Europejskiej

4 listopada Komisja Europejska ma przedstawić raport o sytuacji migracyjnej w państwach członkowskich UE. Wnioski dokumentu będą miały wpływ na decyzję o zastosowaniu mechanizmu solidarności przewidzianego w nowym Pakcie UE o migracji i azylu.

Polska jest zwolniona z działania tego mechanizmu do końca bieżącego roku. We wstępnej ocenie opublikowanej w 2025 roku Komisja Europejska zaliczyła ten kraj jednocześnie do państw zagrożonych nasileniem presji migracyjnej oraz do tych znajdujących się w trudnej sytuacji migracyjnej.

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Podstawy zwolnienia

Źródło wiąże taką ocenę z dużą liczbą ukraińskich uchodźców w Polsce oraz ciągłymi próbami nielegalnego przekraczania jej wschodniej granicy. Według źródeł PAP w tym roku Komisja Europejska może przyznać Polsce podobną ocenę i przekazać państwom członkowskim w Radzie UE propozycję, by nie stosować wobec niej mechanizmu solidarności.

Mechanizm przewiduje wsparcie dla państw UE, które doświadczają presji migracyjnej. Państwa członkowskie mogą wybrać sposób wypełnienia zobowiązań solidarnościowych: zapewnić finansowanie, pomoc techniczną i materialną lub uczestniczyć w relokacji migrantów.

Na 2026 rok Komisja Europejska ogłosiła relokację 21 tysięcy osób oraz wpłaty państw w wysokości 420 mln euro. Jednocześnie państwa UE zobowiązały się do relokacji mniej niż 9 tysięcy osób, w tym Niemcy — 4,5 tysiąca. Jak zauważa Interia, w praktyce Berlin zgodził się rozpatrywać wnioski o azyl osób, które przybyły do Niemiec z Włoch i Grecji.

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