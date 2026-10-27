W Brukseli w Belgii Komisja Europejska planuje 27 października przedstawić szeroko zakrojoną reformę unijnej agencji ochrony granic Frontex. Propozycja może przekształcić agencję z siedzibą w Warszawie w pełnoprawną europejską agencję ds. powrotów oraz rozszerzyć jej rolę w wydalaniu osób, które nie mają legalnego prawa do pozostania w Unii Europejskiej, informuje Politico Europe, powołując się na dwóch urzędników UE zaznajomionych z projektem.

Według nich reforma przewidywałaby nowe uprawnienia do prowadzenia operacji powrotowych poza UE, w tym do przemieszczania osób między państwami trzecimi. Inicjatywa ma również zapewnić Frontexowi więcej zasobów, elastyczności operacyjnej i lepsze wyposażenie do takich operacji.

Reagowanie na kryzysy graniczne

Drugim kierunkiem reformy ma być wzmocnienie zdolności agencji do przewidywania kryzysów granicznych i reagowania na nie w ciągu 24 godzin. Komisja Europejska uwzględnia doświadczenia kryzysu migracyjnego w Ceucie, który ujawnił luki w zdolności UE do uprzedniego reagowania na nagłą presję na jej granicach zewnętrznych.

Frontex może otrzymać szerszy mandat do monitorowania potencjalnych ognisk napięć, w tym w mediach społecznościowych, wzmacniania systemów wczesnego ostrzegania oraz wykrywania zagrożeń, zanim dojdzie do ich eskalacji. Agencja ma również otrzymać personel i sprzęt, które można szybko rozmieścić bez polegania wyłącznie na ustaleniach z rządami krajowymi.

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Rezerwa zamiast rozbudowy stałego korpusu

Na początku 2026 roku stały korpus Frontexu liczył około 7 800 pracowników, a do 2027 roku agencja dąży do zwiększenia tej liczby do 10 000. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wcześniej wzywała do trzykrotnego zwiększenia korpusu — do 30 000 europejskich funkcjonariuszy straży granicznej i przybrzeżnej.

Jednocześnie projekt ma, jak się oczekuje, szukać kompromisu między planami rozbudowy a możliwościami państw członkowskich. Zamiast znacznego zwiększania stałego korpusu Bruksela rozważa utworzenie dużej rezerwy, którą będzie można zmobilizować w razie potrzeby. Ma to uwzględniać obawy państw, że rozszerzenie sił na poziomie UE może odebrać strażników granicznych służbom krajowym, które również działają pod znacznym obciążeniem.

Reforma może ponownie ożywić dyskusje na temat rozliczalności Frontexu oraz przestrzegania praw migrantów i osób ubiegających się o azyl, zwłaszcza w kontekście planów UE dotyczących aktywniejszego prowadzenia powrotów do państw trzecich. Frontex nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

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