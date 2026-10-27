W Brukseli w Belgii Komisja Europejska bada możliwość skierowania części wpływów z globalnego mechanizmu podatkowego dla korporacji wielonarodowych na finansowanie kolejnego siedmioletniego budżetu UE. Jak informuje Politico, powołując się na czterech dyplomatów zaznajomionych z przebiegiem rozmów.

Inicjatywa może pomóc państwom Unii Europejskiej uzgodnić nowe ogólnoeuropejskie źródła dochodów budżetowych. Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa wzywa państwa członkowskie do zatwierdzenia takich płatności, aby zmniejszyć ich krajowe składki do budżetu bloku. Zgodnie z najnowszą propozycją jego wielkość wynosi 1,82 bln euro.

Spory dotyczące nowych dochodów

Negocjacje budżetowe trwają od ponad roku, a rządy UE wciąż nie osiągnęły porozumienia w sprawie pięciu proponowanych nowych podatków. Komisja Europejska szacuje potencjalne wpływy z nich na 65 mld euro rocznie.

Jedną z najmniej popularnych opcji stała się opłata korporacyjna CORE, która przewiduje stałą płatność dla firm o przychodach przekraczających 100 mln euro. Według publikacji wariant ten wywołuje szczególnie silny sprzeciw w Niemczech.

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Według dwóch dyplomatów prezydent Francji Emmanuel Macron poparł podczas październikowego szczytu przywódców pomysł przekazywania do budżetu UE części wpływów podatkowych od dużych korporacji wielonarodowych. Zwolennicy tego podejścia uważają, że może ono uzyskać większe poparcie polityczne niż CORE, ponieważ dotyczy zysków, a nie przychodów firm.

Mechanizm minimalnego podatku

Porozumienie podatkowe Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z 2021 roku zobowiązuje kraje UE do stosowania minimalnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15% wobec dużych korporacji wielonarodowych o rocznych obrotach przekraczających 750 mln euro. Kraje, w których stawka jest niższa od tego poziomu, muszą pobierać dodatkowy podatek od dużych zagranicznych firm.

Obecnie środki te trafiają do budżetów krajowych. Według dyplomatów stolice państw UE mogą przekazywać część takich dochodów do budżetu bloku. Może to dotknąć w szczególności Irlandię i Niderlandy, które mają niskie stawki podatku korporacyjnego i otrzymują znaczne kwoty z dodatkowego podatku. Według Bloomberga Niderlandy zebrały 449 mln euro takich wpływów w 2026 roku.

Zespół Costy i Komisja Europejska rozważają tę opcję przed dwustronnymi konsultacjami z państwami UE. Costa planuje ocenić stanowiska rządów przed szczytem przywódców UE zaplanowanym na 26–27 listopada.

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