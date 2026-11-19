Europa przygotowuje odpowiedź na ewentualne oświadczenia Trumpa po spotkaniu z Putinem i Xi — Reuters
Europejscy sojusznicy Ukrainy spotkają się 19 listopada w Berlinie z specjalnymi wysłannikami prezydenta USA, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Termin rozmów został ustalony tak, aby europejscy partnerzy mogli szybko uzgodnić wspólną reakcję na ewentualne oświadczenia Donalda Trumpa po zakończeniu rozmów w Chinach.
W spotkaniu „koalicji chętnych” wezmą udział przywódcy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i Włoch, a także sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
Według niemieckich urzędników głównym tematem będzie potwierdzenie zobowiązań dotyczących wiarygodnych i prawnie wiążących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Mają one wejść w życie po zawieszeniu ognia.
Dlaczego spotkanie odbywa się właśnie dzisiaj
Kilka godzin przed rozmowami w Berlinie spodziewane jest spotkanie Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem oraz rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Jednym z tematów rozmów może być Ukraina.
Szczyt w Shenzhen wzmógł obawy państw europejskich, że decyzje dotyczące wojny i przyszłości kontynentu mogą zostać podjęte bez ich udziału.
Niemieccy urzędnicy wyjaśnili, że termin spotkania w Berlinie został wybrany tak, aby sojusznicy Ukrainy mogli szybko uzgodnić odpowiedź na wszelkie oświadczenia ze strony Chin.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rozmowy pozwolą omówić proces dyplomatyczny z Witkofem i Kushnerem oraz uzyskać szczegóły dotyczące spotkań Trumpa.
„Ukraina jasno deklaruje swoje dążenie do pokoju i zawsze działamy konstruktywnie” – podkreślił.
Sojusznicy przygotowują pomoc dla
Ukrainy Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył, że spotkanie to będzie dowodem niezmiennego europejskiego wsparcia dla Ukrainy.
Według niego sojusznicy „są bardziej niż kiedykolwiek zjednoczeni w dążeniu do zapewnienia sprawiedliwego i trwałego pokoju, który położy kres tej bezsensownej wojnie”.
Wielka Brytania ma również ogłosić nowe szczegóły dotyczące pakietu pomocy dla Ukrainy. Obejmie on drony dalekiego zasięgu, zdolne do zadawania uderzeń w głąb terytorium Rosji, a także drony rozpoznawcze i logistyczne.
Agencja Reuters zauważa, że kraje europejskie, które zapewniają większość pomocy dla Ukrainy, w większości pozostają poza negocjacjami Waszyngtonu z Moskwą. W zeszłym tygodniu wysłały one swoich przedstawicieli do Abu Zabi, jednak Kreml oświadczył, że nie wyraził zgody na udział Europejczyków w kolejnych rundach rozmów.
Informację tę podaje agencja Reuters.
Przypomnijmy, że Kushner i Witkoff udali się do Berlina na rozmowy z Zełenskim i przywódcami Europy.
Wcześniej Kushner zapowiedział kolejną rundę rozmów.
Po rozmowach z Putinem Witkoff i Kushner spotkali się z Zełenskim.