Europejscy sojusznicy Ukrainy spotkają się 19 listopada w Berlinie z specjalnymi wysłannikami prezydenta USA, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Termin rozmów został ustalony tak, aby europejscy partnerzy mogli szybko uzgodnić wspólną reakcję na ewentualne oświadczenia Donalda Trumpa po zakończeniu rozmów w Chinach.

W spotkaniu „koalicji chętnych” wezmą udział przywódcy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i Włoch, a także sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Według niemieckich urzędników głównym tematem będzie potwierdzenie zobowiązań dotyczących wiarygodnych i prawnie wiążących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Mają one wejść w życie po zawieszeniu ognia.

Dlaczego spotkanie odbywa się właśnie dzisiaj

Kilka godzin przed rozmowami w Berlinie spodziewane jest spotkanie Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem oraz rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Jednym z tematów rozmów może być Ukraina.

Szczyt w Shenzhen wzmógł obawy państw europejskich, że decyzje dotyczące wojny i przyszłości kontynentu mogą zostać podjęte bez ich udziału.

Niemieccy urzędnicy wyjaśnili, że termin spotkania w Berlinie został wybrany tak, aby sojusznicy Ukrainy mogli szybko uzgodnić odpowiedź na wszelkie oświadczenia ze strony Chin.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rozmowy pozwolą omówić proces dyplomatyczny z Witkofem i Kushnerem oraz uzyskać szczegóły dotyczące spotkań Trumpa.

„Ukraina jasno deklaruje swoje dążenie do pokoju i zawsze działamy konstruktywnie” – podkreślił.

Sojusznicy przygotowują pomoc dla

Ukrainy Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył, że spotkanie to będzie dowodem niezmiennego europejskiego wsparcia dla Ukrainy.

Według niego sojusznicy „są bardziej niż kiedykolwiek zjednoczeni w dążeniu do zapewnienia sprawiedliwego i trwałego pokoju, który położy kres tej bezsensownej wojnie”.

Wielka Brytania ma również ogłosić nowe szczegóły dotyczące pakietu pomocy dla Ukrainy. Obejmie on drony dalekiego zasięgu, zdolne do zadawania uderzeń w głąb terytorium Rosji, a także drony rozpoznawcze i logistyczne.

Agencja Reuters zauważa, że kraje europejskie, które zapewniają większość pomocy dla Ukrainy, w większości pozostają poza negocjacjami Waszyngtonu z Moskwą. W zeszłym tygodniu wysłały one swoich przedstawicieli do Abu Zabi, jednak Kreml oświadczył, że nie wyraził zgody na udział Europejczyków w kolejnych rundach rozmów.

Informację tę podaje agencja Reuters.

Przypomnijmy, że Kushner i Witkoff udali się do Berlina na rozmowy z Zełenskim i przywódcami Europy.

Wcześniej Kushner zapowiedział kolejną rundę rozmów.

Po rozmowach z Putinem Witkoff i Kushner spotkali się z Zełenskim.

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