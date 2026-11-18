Europejscy sojusznicy Ukrainy mają wątpliwości, czy rosyjski dyktator Władimir Putin jest rzeczywiście zainteresowany zakończeniem wojny. Mimo to kraje europejskie nadal angażują się w proces negocjacyjny, obawiając się, że w przypadku jego fiaska prezydent USA Donald Trump może samodzielnie zawrzeć porozumienie z Kremlem i odwrócić się od Kijowa oraz europejskich partnerów.

Według informacji podanych przez gazetę, sceptycyzm co do intencji Moskwy podzielają nawet niektórzy przedstawiciele wybrani do udziału w negocjacjach w imieniu Europy. Europejscy urzędnicy, którzy przebywali na marginesie trójstronnego spotkania Ukrainy, USA i Rosji w Abu Zabi, uważają, że proces negocjacyjny może zakończyć się bez rezultatu lub ponownie się załamać.

Jednocześnie nie ustalono jeszcze nowej daty kolejnej rundy bezpośrednich rozmów.

Niektórzy europejscy obserwatorzy obawiają się, że w przypadku fiaska wysiłków dyplomatycznych Donald Trump może zawrzeć odrębne porozumienie z Władimirem Putinem, pomijając interesy Ukrainy i Europy. To właśnie to ryzyko, według oceny serwisu Politico, skłania Europejczyków do dalszego udziału w negocjacjach.

„Putin nie jest obecnie zainteresowany ani zawieszeniem ognia, ani pokojem. Uważa, że kontynuacja wojny przyniesie mu więcej korzyści niż rozejm. W tym właśnie tkwi zasadniczy problem” – zauważył Fredrik Wesslau z Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych.

Jak podkreśla wydawnictwo, wątpliwości europejskich urzędników pokazują, że pomimo prób wznowienia procesu pokojowego i długotrwałych dyskusji na temat reprezentacji Europy przyszłość negocjacji pozostaje w znacznym stopniu poza kontrolą krajów europejskich.

W zeszłym tygodniu do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich przybyli przedstawiciele Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, a także delegaci z Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Jednocześnie nie brali oni bezpośredniego udziału w trójstronnych rozmowach między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją.

Według europejskich urzędników podczas spotkań strona rosyjska nie wykazała gotowości do ustępstw.

Przywódcy państw Unii Europejskiej uzgodnili, że w przypadku otrzymania zaproszenia do rozmów region będą reprezentować pięć państw europejskich, a także grupa ekspertów z siedziby UE w Brukseli.

Przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Polski, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej wyrażają sceptycyzm co do prawdziwych intencji Kremla.

W brytyjskim rządzie podkreślono, że Ukraina wielokrotnie potwierdzała gotowość do pokojowego rozwiązania konfliktu, podczas gdy Rosja odrzucała propozycje całkowitego lub częściowego zawieszenia ognia i nadal atakowała ludność cywilną oraz infrastrukturę energetyczną.

„Ukraina wielokrotnie wykazywała powagę swoich zamiarów dotyczących pokoju, podczas gdy Rosja raz po raz odrzucała propozycje całkowitego lub częściowego zawieszenia broni, kontynuując przy tym ataki na ludność cywilną i infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Rosja mogłaby położyć kres tej wojnie już dzisiaj” – oświadczył przedstawiciel brytyjskiego rządu.

Niemiecki dyplomata, który rozmawiał z redakcją pod warunkiem zachowania anonimowości, zasugerował, że Putin bierze udział w negocjacjach przede wszystkim z powodu chęci osiągnięcia porozumienia z Trumpem.

„W rzeczywistości Rosjanie nie chcą negocjacji – chcą wygrać wojnę” – zauważył rozmówca Politico.

Pomimo braku zaufania do Moskwy Wielka Brytania, Niemcy i Francja wraz z przedstawicielami innych krajów europejskich oraz NATO przygotowują się do pierwszych oficjalnych bezpośrednich rozmów z Rosją.

Według dwóch europejskich urzędników jedną z przyczyn udziału w tym procesie są obawy przed nadmiernymi żądaniami Kremla. W szczególności Moskwa może nalegać na zaprzestanie rozszerzania NATO oraz przebudowę systemu bezpieczeństwa na kontynencie europejskim zgodnie z własnymi interesami.

Dodatkowe zaniepokojenie w Unii Europejskiej budzą zaplanowane na ten tydzień osobiste spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem.

Przedstawiciele Europy obawiają się, że podczas tych spotkań przywódcy mogą omówić lub faktycznie określić przyszłą architekturę bezpieczeństwa w Europie bez udziału samych Europejczyków.

„Istnieją również obawy co do tego, czego tak naprawdę chce strona amerykańska. Oczywiście potrzebujemy ich udziału, w przeciwnym razie nie da się powstrzymać wojny. Jednocześnie jednak musimy mieć pewność, że udział ten będzie miał na celu wywieranie presji na Rosję, a nie na Ukrainę” – zauważył jeden z europejskich urzędników.

Przedstawiciele administracji prezydenta USA uważają, że obawy Rosji dotyczące przyszłości bezpieczeństwa europejskiego są całkowicie uzasadnionym tematem do dyskusji w ramach procesu pokojowego dotyczącego Ukrainy.

Europejscy urzędnicy na razie zgadzają się na taki format, jednak podkreślają, że głównym priorytetem powinno być zakończenie wojny, a nie rewizja przyszłości NATO.

Jednocześnie istnieje ryzyko, że kwestia ta spowoduje rozłam wśród europejskich sojuszników Ukrainy i doprowadzi do publicznych sporów dotyczących strategii negocjacyjnej. Taki rozwój wydarzeń może negatywnie wpłynąć na pozycję partnerów Kijowa.

Fredrik Wesslau uważa, że ze względu na zasadnicze rozbieżności pole do porozumień między Europą a Rosją pozostaje niezwykle ograniczone. Dlatego część europejskich przedstawicieli traktuje udział w negocjacjach raczej jako sposób na zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków.

„Europejczycy – podobnie zresztą jak Ukraińcy – biorą udział w tym »teatrze negocjacyjnym«, próbując pokazać Amerykanom swoją konstruktywność, aby nie zrazić i nie rozgniewać Trumpa. Celem jest to, aby w przypadku fiaska negocjacji odpowiedzialność za to spadła na Rosję, a nie na Europę czy Ukrainę” – wyjaśnił Wesslau.

Proces negocjacyjny dotyczący zakończenia rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie trwa przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych. Jedna z ostatnich rund trójstronnych rozmów z udziałem Ukrainy, USA i Rosji odbyła się w Abu Zabi.

Strony poinformowały o postępach w kwestiach humanitarnych oraz o porozumieniu w sprawie zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców. Nie udało się jednak osiągnąć zasadniczych porozumień dotyczących zakończenia wojny.

Jedną z głównych przeszkód pozostaje kwestia terytorialna. W szczególności Moskwa domaga się przekazania jej całego terytorium Donbasu, na co Kijów nie wyraża zgody.

O tym pisze serwis Politico, powołując się na oceny sojuszników Ukrainy, którzy wypowiadają się na ten temat zarówno publicznie, jak i podczas zamkniętych rozmów.

Przypomnijmy, że ukraiński zespół negocjacyjny przeprowadził rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich w sprawie zakończenia wojny. Do negocjacji dołączyli amerykańscy specjalni przedstawiciele Steve Witkoff i Jared Kushner.

Rosja nie zgodziła się na udział przedstawicieli krajów europejskich w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Poinformował o tym doradca rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, Jurij Uszakow. Wcześniej przedstawiciele USA informowali, że strony rzekomo uzgodniły włączenie Europy do procesu negocjacyjnego.

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