W Strasburgu we Francji Parlament Europejski rozpoczął wewnętrzne dochodzenie w sprawie fałszywego e-maila, stylizowanego na wiadomość od europosła Europejskiej Partii Ludowej Andrzeja Halickiego. E-mail zawierał lekceważące oceny pracy portugalskiego europosła Sebastião Bugalho przed wyborami wiceprzewodniczących grupy EPL, informuje Politico Europe.

Parlament potwierdził fałszerstwo

Rzecznik Parlamentu Europejskiego oświadczył, że służby instytucji potwierdziły nieautentyczność e-maila. Jak powiedział, Parlament kontaktuje się z Halickim, aby ustalić, jak najlepiej przeprowadzić dochodzenie i zapobiec podobnym przypadkom w przyszłości.

Halicki oświadczył, że nie był autorem wiadomości. Poprosił Parlament Europejski o zwrócenie się do władz belgijskich w sprawie dochodzenia, nazywając siebie ofiarą haniebnych oskarżeń opartych na fałszywych e-mailach. Biuro Bugalho poinformowało, że nie będzie komentować sfałszowanej korespondencji.

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Głosowanie w grupie EPL

Według czterech źródeł Politico Europe obecnych na zamkniętym spotkaniu przewodniczący grupy EPL Manfred Weber poinformował jej europosłów o dochodzeniu w poniedziałek. Europoseł EPL Pedro López de Pablo również powiedział, że grupa została poinformowana o prowadzonym dochodzeniu.

Głosowanie na 10 stanowisk wiceprzewodniczących grupy EPL zaplanowano na wtorek. O te stanowiska ubiega się 12 europosłów, w tym Bugalho i Halicki.

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