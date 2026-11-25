W środę, 25 listopada, Parlament Europejski ostatecznie przyjął roczny budżet Unii Europejskiej na rok 2027, którego łączna kwota zobowiązań wynosi 199,7 mld euro, a płatności – 211,5 mld euro, popierając dokument 406 głosami „za” (184 posłów głosowało „przeciw”, a 69 wstrzymało się od głosu).

Osobno w budżecie przewidziano 650 mln euro na obsługę zadłużenia z tytułu pożyczki na rzecz Ukrainy, przy czym Parlament Europejski, Rada UE i Komisja Europejska wspólnie przewidziały możliwość pokrycia tych wydatków w 2027 r. ze środków specjalnego instrumentu „Kredyt na rzecz Ukrainy”.

Łączna kwota planowanych zobowiązań finansowych wyniesie 0,99% dochodu narodowego brutto UE, co – według głównego sprawozdawcy ds. budżetu Nilsa Ušakovsa – sprawia, że budżet ten jest najmniejszy w całej najnowszej historii Unii. Jednocześnie w porównaniu z pierwotną propozycją Komisji Europejskiej parlamentarzyści wywalczyli zwiększenie finansowania własnych priorytetów o dodatkowe 300 mln euro — w szczególności na południowe i wschodnie sąsiedztwo UE (+39 mln euro), pomoc humanitarną (+30 mln euro), zarządzanie granicami i migrację (+30 mln euro), sieci transportowe i energetyczne (+22,5 mln euro), program naukowy „Horyzont Europa” (+21,5 mln euro), program edukacyjny Erasmus+ (+14 mln euro), ochronę ludności (+13,5 mln euro), mobilność wojskową (+10 mln euro), a także klimat i ochronę środowiska (+10 mln euro).

Odpowiednie oświadczenie opublikowano na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas szczytu UE w Brukseli w Belgii wezwał europejskich przywódców do osiągnięcia do końca roku porozumienia w sprawie siedmioletniego budżetu Unii. Prezydent Francji stwierdził, że po styczniu nie pozostanie już żadna przestrzeń polityczna na zawarcie porozumienia.

Premier Węgier Péter Magyar oświadczył, że nie popiera pomysłu powiązania budżetu Unii Europejskiej z pomocą finansową dla Ukrainy. Jednocześnie podkreślił, że nie uważa takiego podejścia za szantaż.

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