Kierownictwo Europejskiej Partii Ludowej (EPL) podjęło decyzję o zawieszeniu członkostwa Serbskiej Partii Postępowej (SNS), którą wiąże się z byłym prezydentem Serbii Aleksandarem Vučićem. Decyzja ta została podjęta ze względu na ścisłą współpracę tej partii z Rosją, jej odmowę poparcia sankcji wobec Moskwy, a także zastrzeżenia dotyczące przestrzegania zasad demokracji.

Partia znalazła się o krok od całkowitego wykluczenia z największego centroprawicowego ugrupowania w Europie.

Według informacji podanych przez gazetę decyzja została podjęta w środę, 18 listopada, po porażce Serbskiej Partii Postępowej w wyborach parlamentarnych pod koniec października 2026 roku. Wyniki głosowania doprowadziły do odsunięcia od władzy Vučića, który przez dziewięć lat pełnił funkcję prezydenta Serbii.

Jednocześnie decyzja kierownictwa EPP musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Zgromadzenie Polityczne ugrupowania. Jego posiedzenie zaplanowano na 7–8 grudnia.

Po ostatecznym zatwierdzeniu Serbska Partia Postępowa otrzyma rok na przeprowadzenie reform i spełnienie wymagań partnerów europejskich. Jeśli w wyznaczonym terminie ugrupowanie to nie zmieni swojego kursu, grozi mu wykluczenie z EPP.

Obecnie SNS ma status członka stowarzyszonego Europejskiej Partii Ludowej, ponieważ Serbia nie jest członkiem Unii Europejskiej.

Jednym z głównych wymogów stało się zaprzestanie politycznego zbliżania się do rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. W szczególności od partii Vučića wymaga się zerwania więzi z rosyjską partią „Jedna Rosja”, która popiera polityczny kurs Kremla.

Ponadto Serbska Partia Postępowa musi poprzeć sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji. Oznaczałoby to znaczącą zmianę jej dotychczasowego stanowiska, które zakładało utrzymanie bliskich stosunków z Moskwą.

Wymagania europejskich centroprawicowców dotyczą również stosunków z Chinami. Od SNS oczekuje się zdystansowania się od chińskiego rządu oraz potwierdzenia przywiązania do integracji europejskiej.

Szczególną uwagę EPP poświęciła stosunkowi serbskiej partii do zbrodni wojennych. W szczególności od ugrupowania politycznego Vučića wymaga się zaprzestania gloryfikowania Ratka Mladića, skazanego za zbrodnie wojenne popełnione podczas wojny w Bośni i Hercegowinie.

Jak pisze Politico, państwowe wsparcie pogrzebu Mladića stało się jednym z kluczowych czynników, które wpłynęły na decyzję europejskich polityków.

W sporządzonym raporcie wydarzenie to określono jako punkt zwrotny dla wielu przedstawicieli Europejskiej Partii Ludowej. Wzmocniło ono obawy dotyczące kursu politycznego SNS oraz jej stosunku do europejskich zasad demokratycznych.

Jednocześnie zarzuty wobec serbskiej siły politycznej dotyczą nie tylko polityki zagranicznej i pamięci historycznej.

Europejska Partia Ludowa domaga się również od SNS bardziej aktywnej współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz konkretnych zobowiązań dotyczących wzmocnienia wolności mediów.

Kolejnym warunkiem stało się zapewnienie pokojowego przekazania władzy partii „Lista Studencka”, która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych pod koniec października.

Informację tę podaje serwis Politico.

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