Europejskie rządy rozszerzają kontakty z administracją talibów w Afganistanie w sprawie deportacji migrantów, przedstawicielstwa dyplomatycznego i pomocy gospodarczej, choć formalnie jej nie uznają.

Rozmowy bez oficjalnego uznania

Poinformowała o tym France 24, powołując się na śledztwo Eliana Peltiera, szefa biura The New York Times w Pakistanie i Afganistanie. Jak zaznaczył, na papierze europejskie rządy nie uznają administracji talibów, jednak w praktyce spotykają się z jej przedstawicielami znacznie częściej, niż wiadomo publicznie.

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Warunki powrotu do Afganistanu

Stacja zauważa, że takie kontakty pokazują sprzeczność między dyplomatycznym nieuznawaniem administracji talibów a polityczną koniecznością współpracy z nią.

Materiał poświęcono także sytuacji Afgańczyków deportowanych z krajów UE. Według opisu France 24 wracają oni do Afganistanu w warunkach kryzysu gospodarczego, gdzie pozostaje dla nich bardzo niewiele możliwości. Materiał dotyczy deportacji i warunków, do których wracają ludzie.

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