Przywódcy Unii Europejskiej zamierzają podjąć ostateczną decyzję w sprawie nowej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 45 mld euro, a także zatwierdzić wieloletni budżet Unii na lata 2028–2034 podczas szczytu w dniach 17–18 grudnia, poinformowali dobrze poinformowani europejscy dyplomaci.

Chociaż kwestie te będą omawiane już podczas specjalnego szczytu w dniach 26–27 listopada, to właśnie grudniowe spotkanie w UE jest postrzegane jako kluczowa i potencjalnie ostatnia okazja do uzgodnienia długoterminowego finansowania przed wyborami prezydenckimi we Francji w kwietniu 2027 roku.

Nowa pożyczka w wysokości 45 mld euro ma uzupełnić program wsparcia o wartości 90 mld euro, zatwierdzony pod koniec 2025 roku, jednak Węgry, Słowacja, Czechy i Bułgaria dążą do wycofania się z udziału w jego finansowaniu. Jako kompromis rozważa się zaangażowanie tych czterech krajów wyłącznie w pokrycie potrzeb budżetowych Ukrainy, bez udziału w pomocy wojskowej, jednak kanclerz Niemiec Friedrich Merz nalega na udział wszystkich 27 państw członkowskich UE i grozi, że w przeciwnym razie zablokuje kolejny siedmioletni budżet.

Jednocześnie projekt wieloletnich ram finansowych UE na lata 2028–2034 przewiduje 100 mld euro dla Ukrainy z możliwością udzielenia dodatkowych kredytów po 2027 roku. Ponieważ od 55 mld do 65 mld euro z tej kwoty może zostać przeznaczone na obsługę wcześniejszych pożyczek, przewodniczący Rady Europejskiej António Costa zaproponował przeznaczenie oddzielnych środków na spłatę odsetek, aby zachować całą planowaną kwotę pomocy.

Źródło: „Radio Swoboda”.

W środę, 25 listopada, Parlament Europejski ostatecznie przyjął roczny budżet Unii Europejskiej na rok 2027 o łącznej wartości zobowiązań wynoszącej 199,7 mld euro i płatności wynoszącej 211,5 mld euro, popierając dokument 406 głosami „za” (184 posłów głosowało „przeciw”, a 69 wstrzymało się od głosu). Osobno w budżecie przewidziano 650 mln euro na obsługę zadłużenia z tytułu pożyczki na wsparcie Ukrainy.

Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas szczytu UE w Brukseli w Belgii wezwał europejskich przywódców do osiągnięcia do końca roku porozumienia w sprawie siedmioletniego budżetu Unii. Prezydent Francji stwierdził, że po styczniu nie będzie już politycznej przestrzeni na zawarcie porozumienia.

Premier Węgier Péter Magyar oświadczył, że nie popiera pomysłu powiązania budżetu Unii Europejskiej z pomocą finansową dla Ukrainy. Jednocześnie podkreślił, że nie uważa takiego podejścia za szantaż.

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