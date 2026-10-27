W Wielkiej Brytanii lider Reform UK Nigel Farage oświadczył, że kandydaci jego partii nie będą pozbawiani możliwości kandydowania wyłącznie dlatego, że polubili w mediach społecznościowych wpisy skrajnie prawicowego aktywisty Tommy'ego Robinsona. Informuje o tym Politico.

Stanowisko Farage'a

W programie Today w Radio 4 Farage powiedział, że polubienia wpisów Robinsona „nie podobają mu się”, jednak nie zakaże ludziom reprezentowania Reform UK z tego powodu. Według niego partia nie może znaleźć się w świecie „kultury anulowania”.

Farage dodał, że reakcja partii będzie zależeć od treści konkretnego wpisu. Oświadczył również, że Reform UK sprawdza kandydatów i, jak twierdzi, weryfikuje kandydatów do rad lokalnych dokładniej niż jakakolwiek inna partia polityczna.

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Krytyka weryfikacji kandydatów

Reform UK spotykała się z krytyką za procedury weryfikacji kandydatów po powrocie Farage'a na stanowisko lidera partii w 2024 roku. Tajne śledztwo ITV wykazało, że proces weryfikacji skłaniał kandydatów do usuwania przed złożeniem wniosku kont w mediach społecznościowych zawierających poparcie dla Robinsona.

Tommy Robinson ma kilka wyroków skazujących. Obecnie jest sądzony w sprawie dwóch zarzutów nękania dwóch dziennikarzy, które wywołało obawę przed przemocą. Zaprzecza tym zarzutom.

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