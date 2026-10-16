FBI i amerykańska agencja cyberbezpieczeństwa CISA wezwały urzędników wyborczych oraz społeczeństwo USA do zachowania czujności wobec oszukańczych wiadomości tekstowych i e-maili przed wyborami połówkowymi, które mają odbyć się w przyszłym miesiącu. Z Waszyngtonu informuje Channel NewsAsia.

Próby kradzieży danych

We wspólnym ostrzeżeniu opublikowanym w piątek CISA i FBI stwierdziły, że hakerzy mogą próbować zakłócić wybory połówkowe za pomocą fałszywych wiadomości i e-maili. Takie wiadomości mogą mieć na celu kradzież haseł lub innych poufnych danych.

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Cele cyberprzestępców

W ostrzeżeniu wskazano, że urzędnicy wyborczy, kandydaci i ich organizacje polityczne są atrakcyjnymi celami dla złośliwych cyberprzestępców. Zaznaczono również, że AI pozwala sprawcom tworzyć fałszywe e-maile i wiadomości tekstowe, które wyglądają i brzmią bardziej przekonująco.

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