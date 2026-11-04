Po wyborach połówkowych w USA w mediach społecznościowych rozpowszechniły się fałszywe twierdzenia o fałszerstwach wyborczych, w tym o rzekomym znalezieniu w Houston ponad 20 tysięcy fałszywych kart do głosowania na rzecz Partii Demokratycznej. Federalne Biuro Śledcze w pisemnym oświadczeniu nazwało tę informację fałszywą i przekazało, że nie prowadziło żadnej operacji związanej z wyborami, pisze Deutsche Welle.

Zdjęcia nie potwierdzały twierdzenia

W poście, który wyświetlono ponad 400 tysięcy razy, wykorzystano trzy zdjęcia, które nie potwierdzały twierdzenia o nalocie w Teksasie. Zdjęcie pojazdu FBI wykonano podczas innej operacji — nalotu na magazyn wyborczy w hrabstwie Fulton w stanie Georgia, podczas którego w tym roku zabezpieczono karty do głosowania z wyborów z 2020 roku. Na pojeździe widoczny jest napis FBI Atlanta.

Inne zdjęcie przedstawiało magazyn w Houston, jednak pochodziło ono ze strony internetowej firmy Public Storage. Trzecie zdjęcie pokazywało karty do głosowania z napisem departamentu wyborów miasta i hrabstwa San Francisco, co również nie miało związku z rzekomą operacją w Teksasie.

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Twierdzenia o tłumaczach i grafice NBC

Inny wirusowy post dotyczył nagrania z lokalu wyborczego w Lewiston w stanie Maine. Prawicowe medium twierdziło, że ujęcia mężczyzny pomagającego wyborcom wypełniać karty do głosowania rzekomo świadczą o skoordynowanej próbie kradzieży wyborów. Jednocześnie prawo stanowe pozwala wyborcy, który z powodu niepełnosprawności fizycznej, analfabetyzmu lub przekonań religijnych nie może przeczytać albo wypełnić karty do głosowania, poprosić inną osobę o pomoc. Biuro sekretarza stanu poinformowało lokalne wydanie, że nie otrzymało wiarygodnych zgłoszeń o oszustwach ze strony tłumaczy.

DW sprawdziło również sfałszowaną grafikę stylizowaną na transmisję NBC, w której prokuratorowi generalnemu Teksasu Kenowi Paxtonowi przypisano słowa o rzekomo nieuczciwym wyniku wyborów. Według wydania Paxton pogratulował Jamesowi Talarico zwycięstwa i oświadczył, że będzie modlił się o jego sukcesy dla Teksasu i kraju. Inne fałszywe grafiki rozpowszechniały zmyślone wyniki o zwycięstwie Republikanów w Izbie Reprezentantów i Senacie.

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