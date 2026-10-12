W Strefie Gazy w Palestynie rolnik Kamel Baraka z Deir al-Balah powiedział Anadolu Agency, że plony drzew oliwnych spadły o 70–80% w porównaniu z poziomem sprzed wojny. Jako przyczyny wskazał uszkodzenia gruntów rolnych, niedobór nawozów i wody do nawadniania, a także ograniczony dostęp do części gajów.

Według Baraki drzewo, które przed wojną dawało około 100 kilogramów oliwek, obecnie przynosi zaledwie 20–30 kilogramów. Sezon, który wcześniej był ważnym źródłem dochodu dla rolników, handlarzy i pracowników, teraz zapewnia wielu rodzinom jedynie część potrzebnych zapasów.

Ograniczony dostęp do gajów

Baraka powiedział, że znaczne obszary gajów oliwnych we wschodniej części centralnej Gazy pozostają niedostępne dla rolników, w tym tereny na wschód od ulicy Salah ad-Din oraz w pobliżu tak zwanej żółtej linii. Według opisu agencji ta umowna linia oddziela obszary na wschodzie Strefy kontrolowane przez izraelską armię od terytoriów na zachód od niej, po których mogą poruszać się Palestyńczycy.

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Rolnicy z Deir al-Balah, Bureij i Maghazi mają trudności z dostępem do ziem, które wcześniej były ważne dla produkcji oliwek. Dostępne grunty na zachód od ulicy Salah ad-Din, według Baraki, nie wystarczają, by zaspokoić potrzeby lokalnych mieszkańców w zakresie oliwy z oliwek i oliwek.

Koszty wzrosły trzykrotnie

Rolnicy mierzą się również ze wzrostem kosztów transportu i przetwarzania zbiorów. Według Baraki koszt tłoczenia oliwek wzrósł około trzykrotnie w porównaniu z okresem sprzed wojny. Dodatkowymi problemami są niedobory pojemników do przechowywania oliwy z oliwek, nawozów, siły roboczej i wody do nawadniania.

Ministerstwo Rolnictwa Gazy 13 lipca oszacowało straty sektora rolnego spowodowane wojną na ponad 3 mld dolarów: 1,49 mld dolarów bezpośrednich szkód i 1,59 mld dolarów strat pośrednich. Według ministerstwa uszkodzonych zostało 158 909 dunamów z 182 247 dunamów gruntów rolnych, czyli około 87% ich całkowitej powierzchni.

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