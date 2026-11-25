W Stanach Zjednoczonych Sieć ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych (FinCEN) wyłączyła część swoich systemów po incydencie cybernetycznym, który doprowadził do nieuprawnionego dostępu do ograniczonej części systemów agencji. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na przedstawiciela FinCEN.

Śledztwo w sprawie incydentu

Departament Skarbu USA wspólnie z Federalnym Biurem Śledczym, Agencją ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury oraz zewnętrznymi specjalistami ds. kryminalistyki cyfrowej ustala skalę i skutki incydentu.

FinCEN oświadczył, że wyłączenie systemów było działaniem zapobiegawczym. Agencja zapewniła również wyjątkowe złagodzenie wymogów dla podmiotów składających raporty, które nie mogą ich złożyć z powodu zakłóceń.

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Status baz danych

Analiza kryminalistyczna trwa. Jednocześnie, według przedstawiciela FinCEN, obecnie nie ma dowodów na naruszenie baz danych związanych z ustawą o tajemnicy bankowej ani baz danych dotyczących informacji o rzeczywistych beneficjentach.

W publikacji zaznaczono również, że zakłócenia w działaniu systemów technologicznych, rządowych i innych stają się w ostatnich miesiącach coraz większym problemem. W tym miesiącu w USA doszło między innymi do ogólnokrajowego wstrzymania ruchu lotniczego, awarii Microsoftu, która wpłynęła na usługi pocztowe, problemów technicznych w kilku dużych bankach oraz krótkotrwałego zakłócenia pracy sieci Agencji Bezpieczeństwa Narodowego.

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