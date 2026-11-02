Finlandia przyłączyła się do francuskiej inicjatywy dotyczącej odstraszania nuklearnego. Oficjalne prace nad tą współpracą rozpoczęto w zeszłym tygodniu.

Informację tę podał 2 listopada prezydent Finlandii Alexander Stubb podczas przemówienia w Helsinkach na otwarciu krajowego kursu z zakresu obronności.

Jak powiedział, forma i zakres współpracy są wciąż ustalane. Przed podjęciem konkretnych decyzji Helsinki planują ocenić skutki różnych wariantów.

Stubb zaznaczył, że współpraca z Francją pomoże Finlandii lepiej zrozumieć podejście państw posiadających broń jądrową do oceny skutków swoich działań oraz wzmocni wspólny mechanizm odstraszania.

Jednocześnie prezydent podkreślił, że podstawą bezpieczeństwa Finlandii pozostaje członkostwo w NATO oraz rozszerzone odstraszanie nuklearne ze strony Stanów Zjednoczonych. Stwierdził również, że Europa powinna w coraz większym stopniu polegać na własnych zdolnościach obronnych.

Osobno Stubb przypomniał o niedawnej rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem, w której uczestniczył wraz z premierem Norwegii. Jak powiedział, podczas rozmowy potwierdzili oni niezachwiane poparcie dla Ukrainy.

Źródło: oficjalna strona internetowa prezydenta Finlandii

Przewodniczący Fińskiego Kościoła Prawosławnego, arcybiskup Elia, wyraził oburzenie z powodu oświadczeń głowy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Cyryla, który za pomocą retoryki chrześcijańskiej usprawiedliwia i błogosławi broń jądrową.

Finlandia stała się pierwszym krajem na świecie, który wydał koncesję na eksploatację składowiska przeznaczonego do ostatecznego składowania zużytego paliwa jądrowego. Obiekt ten służy do długotrwałego przechowywania niebezpiecznych odpadów głęboko pod ziemią.

Finlandia przyłączy się do francuskiej inicjatywy dotyczącej odstraszania nuklearnego, którą prezydent Francji Emmanuel Macron promuje wśród europejskich sojuszników w kontekście wojny na Ukrainie i dyskusji na temat przyszłych gwarancji bezpieczeństwa.

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