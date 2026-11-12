Finlandia odnotowała atak na rosyjski okręt wojenny na Morzu Bałtyckim — Reuters

W czwartek, 12 listopada, fińskie siły zbrojne poinformowały, że dzień wcześniej odnotowały uderzenie w rosyjski okręt wojenny na Morzu Bałtyckim. Jednocześnie w Finlandii zaznaczono, że sytuacja bezpieczeństwa w tym rejonie pozostaje stabilna.

Podano, że na razie nie wiadomo, czy są ofiary oraz co dokładnie spowodowało uderzenie.

Estońskie media poinformowały w czwartek, że chodzi o niewielki okręt rosyjskiej marynarki wojennej, który następnie powrócił do Sankt Petersburga.

„Fińskie siły obronne odnotowały... uderzenie w rosyjski okręt wojenny w rejonie Zatoki Fińskiej i śledziły rozwój sytuacji” – poinformował rzecznik fińskich sił zbrojnych w pisemnym komentarzu.

Rzecznik dodał, że Finlandii nie grozi obecnie bezpośrednie zagrożenie militarne. Siły obronne odmówiły podania dodatkowych szczegółów dotyczących miejsca lub czasu incydentu, a także sposobu, w jaki został on wykryty.

Należy zauważyć, że Ukraina wielokrotnie wysyłała fale wojskowych dronów w kierunku obwodu leningradzkiego w północno-zachodniej Rosji, gdzie znajdują się Sankt Petersburg i port Ust-Luga – ważny węzeł eksportowy nad Morzem Bałtyckim dla takich towarów, jak ropa naftowa i zboże.

Jak informowano, w nocy z wtorku na środę, 11 listopada, Siły Obronne Ukrainy za pomocą dronów uderzyły w drugi co do wielkości rosyjski port Ust-Luga, położony w pobliżu Sankt Petersburga.

Informację tę podaje agencja Reuters.

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