W Brazylii senator i kandydat na prezydenta Flávio Bolsonaro nie udzielił bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, czy należy wszcząć śledztwo wobec sędziego Federalnego Sądu Najwyższego Cássio Nunesa Marquesa. Pytanie dotyczyło wiadomości powiązanych z bankierem Danielem Vorcaro i padło 16 października podczas wywiadu dla TV Globo w Rio de Janeiro, informuje The Rio Times.

Bolsonaro oświadczył, że wszyscy muszą podlegać prawu i że powinno ono mieć zastosowanie do każdego. Powołał się na ustawę nr 1 079 z 1950 roku, która określa podstawy impeachmentu, i powiedział, że sędzia łamiący prawo powinien ponieść za to odpowiedzialność.

Wiadomości w telefonie bankiera

Według Poder360 w telefonie założyciela Banco Master, Daniela Vorcaro, znaleziono wiadomości wspominające o możliwej miesięcznej płatności w wysokości 500 tys. reali brazylijskich dla syna sędziego, prawnika Kevina Marquesa. Źródło szacuje tę kwotę na około 99 tys. dolarów. Nie ma orzeczenia sądowego dotyczącego tych wiadomości.

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Nunes Marques oświadczył, że nie wymieniał wiadomości z Vorcaro. Po ujawnieniu tych wiadomości wyłączył się również z głosowania sądu w sprawie wszczęcia śledztwa wobec innego sędziego Federalnego Sądu Najwyższego, Alexandre’a de Moraesa.

Krytyka Moraesa i wybory

Podczas wywiadu Bolsonaro oskarżył również Moraesa o prześladowanie przeciwników rządu i polityczne wspieranie prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy. Według Poder360 kandydat nie przedstawił dowodów na poparcie tych twierdzeń.

Nunes Marques stoi na czele Najwyższego Sądu Wyborczego Brazylii, który organizuje drugą turę wyborów prezydenckich 25 października. Do Federalnego Sądu Najwyższego powołał go były prezydent Jair Bolsonaro, ojciec Flávio Bolsonaro. Program wyborczy kandydata przewiduje ograniczenie liczby jednoosobowych decyzji sędziów, rewizję uprawnień sądu do rozpatrywania spraw karnych przeciwko ustawodawcom oraz ograniczenia dla krewnych sędziów w wykonywaniu zawodu prawnika w sprawach przed tym sądem.

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