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Von der Leyen wzywa UE do zaostrzenia działań przeciwko nielegalnej migracji — Politico Europe

Fedir Krysztowski 13 października 2026 13:22
Von der Leyen wzywa UE do zaostrzenia działań przeciwko nielegalnej migracji — Politico Europe

W Brukseli w Belgii przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wysłała do przywódców wszystkich 27 państw członkowskich UE list, w którym wezwała do zaostrzenia działań w odpowiedzi na nielegalną migrację. List wysłano przed szczytem Rady Europejskiej w Brukseli w tym tygodniu.

Działania na rzecz ochrony granic

Wśród proponowanych kroków są utworzenie mechanizmu reagowania kryzysowego na przypadki, w których migracja jest wykorzystywana jako narzędzie nacisku, rozszerzenie uprawnień unijnej agencji ochrony granic Frontex oraz zwiększenie wskaźnika deportacji z UE.

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Jak informuje Politico Europe, von der Leyen stwierdziła w liście, że Europa musi zapobiegać takim zagrożeniom i nie ustępować w kwestii ochrony granic zewnętrznych. Jej zdaniem żadne państwo ani podmiot niepaństwowy nie powinny wykorzystywać zasad lub wartości UE do destabilizacji Unii.

Kryzys w Ceucie

List pojawił się po kryzysie migracyjnym w hiszpańskiej eksklawie Ceuta latem. Według publikacji, wówczas z Maroka do Ceuty przybyło około 70 tysięcy migrantów. Proponowane działania mają zostać uwzględnione podczas dyskusji na temat migracji zaplanowanej na piątek, drugi dzień szczytu Rady Europejskiej.

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