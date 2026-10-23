Von der Leyen oskarżyła Rosję o eskalację napięcia na Morzu Czarnym po ataku na statek cywilny

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potępiła kolejny atak na statek handlowy na Morzu Czarnym u wybrzeży Rumunii i obarczyła za niego odpowiedzialnością Rosję. W wyniku ataku zginął jeden marynarz, a trzech innych członków załogi uznano za zaginionych.

Ursula von der Leyen podkreśliła, że ataki na statki cywilne stanowią zagrożenie dla niewinnych ludzi i są rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego.

„Jestem głęboko zaniepokojona kolejną eskalacją ze strony Rosji na Morzu Czarnym. U wybrzeży Rumunii zaatakowano statek cywilny, na pokładzie którego znajdowali się ukraińscy i azerbejdżańscy członkowie załogi” – napisała.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej podziękowała również ratownikom, którzy kontynuują poszukiwania zaginionych marynarzy.

„Moje myśli kierują się ku rodzinie i bliskim zmarłego marynarza, a także ku rodzinom trzech członków załogi, którzy nadal są uznawani za zaginionych” – podkreśliła von der Leyen.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej nazwała ten incydent kolejnym przejawem eskalacji ze strony Rosji na Morzu Czarnym i wyraziła wsparcie dla rodzin zmarłego oraz zaginionych członków załogi.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej napisała o tym w serwisie społecznościowym X.

Rankiem 23 października na Morzu Czarnym u wybrzeży Rumunii zatonął statek handlowy „Khoryv”, który – według wstępnych danych – mógł zostać trafiony przez drona. Na pokładzie znajdowało się 13 członków załogi, w tym 10 obywateli Ukrainy i trzech obywateli Azerbejdżanu.

Związek zawodowy marynarzy z Chorwacji domaga się ogłoszenia części Morza Czarnego u wybrzeży Bułgarii i Rumunii strefą działań wojennych. Powodem tego jest atak dronów na statek handlowy „Wine Trader”, w wyniku którego zaginęło kilku członków załogi, w tym obywatel Chorwacji.

W Brukseli w Belgii NATO podjęło decyzję o wzmocnieniu swojej obecności na Morzu Czarnym poprzez dodatkowe samoloty patrolowe, systemy radarowe oraz drony.

Bułgaria potwierdziła, że nad Morzem Czarnym misje rozpoznawcze wykonuje samolot patrolowy Boeing P-8A Poseidon. Premier Rumen Radev oświadczył, że statek powietrzny prowadzi rozpoznanie w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń po atakach dronów na statki handlowe w regionie.

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