Forum Gubernatorów Nigerii planuje utworzyć Krajowy Fundusz Interwencji Żywieniowych, aby wesprzeć realizację programu Nutrition 774 we wszystkich 774 obszarach samorządu lokalnego w kraju. Poinformował o tym Premium Times Nigeria, powołując się na oświadczenie starszego specjalnego asystenta wiceprezydenta ds. mediów i komunikacji Stanleya Nkwochy.

Gubernator stanu Zamfara Dauda Lawal poinformował o tym zamiarze w Etiopii, odczytując zobowiązanie Forum Gubernatorów Nigerii przyjęte w Addis Abebie. Jak powiedział, fundusz ma stymulować przywództwo na poziomie stanów, zwiększać krajowe inwestycje, nagradzać skuteczną realizację programów i sprzyjać mierzalnej poprawie wskaźników żywienia.

Gubernatorzy 36 stanów zadeklarowali również zamiar ogłoszenia ogólnokrajowego stanu nadzwyczajnego w dziedzinie żywienia w ramach walki z głodem.

Doświadczenia Etiopii

Zobowiązanie było rezultatem trzydniowej wymiany doświadczeń między Nigerią a Etiopią dotyczącej przywództwa w dziedzinie żywienia. Nigeryjskiej delegacji przewodniczył wiceprezydent Kashim Shettima. Uczestnicy badali między innymi etiopskie podejścia do świadczenia usług żywieniowych stosowane w ramach Deklaracji Seqota.

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Lawal oświadczył, że gubernatorzy zamierzają wzmocnić krajowe finansowanie, zwiększyć rozliczalność na poziomie lokalnym oraz wprowadzić jednolity system planowania i budżetowania w dziedzinie żywienia. Jak powiedział, program Nutrition 774 już zawiera wiele zasad stosowanych w Etiopii, a wymiana doświadczeń dostarczyła praktycznych wniosków na potrzeby jego wzmocnienia.

Ukierunkowane działania w dwóch stanach

Szef Krajowej Agencji Rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej Muyi Aina poinformował, że rząd federalny rozpocznie ukierunkowane działania w dwóch stanach. Zostaną one wybrane z uwzględnieniem poziomu zahamowania wzrostu, zostaną określone jasne cele, a międzysektorowe działania będą opracowane zgodnie z potrzebami.

Według Ainy właściwi ministrowie i federalne instytucje wraz z gubernatorami mają określić priorytety sektorowe i rozdzielić odpowiedzialność między szczeble władzy. Plan przewiduje również oszacowanie kosztów działań, współfinansowanie oraz wskaźniki monitorowania postępów. Koordynujący minister zdrowia i opieki społecznej Muhammad Pate oświadczył, że realizacja zobowiązań będzie raportowana wiceprezydentowi za pośrednictwem Krajowej Rady ds. Żywienia.

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