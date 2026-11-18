Rosyjski nurek próbował wywabić ośmiornicę z jej kryjówki za pomocą kija, jednak ten wybryk przerodził się w niebezpieczną walkę. Morski mieszkaniec zaatakował mężczyznę pod wodą, a jedna z jego macek znalazła się nawet w ustach nurka.

W rezultacie mężczyzna musiał walczyć o własne życie.

Do incydentu doszło podczas nurkowania u wybrzeży Kraju Primorskiego w Rosji. Na opublikowanym nagraniu widać, jak nurek zbliża się do ośmiornicy, która ukrywała się w skałach na dnie morza.

Nurek używał kija, by szturchnąć morskiego mieszkańca, próbując go stamtąd wygonić.

Jednak ośmiornica przyjęła pozycję obronną i wypuściła swój czarny atrament, a następnie, zdając sobie sprawę, że nie może uciec, zaczęła się czepiać nurka. Nurek próbował zrzucić go z ręki, ale ośmiornica zamiast tego wbiła się jeszcze mocniej i podczołgała się do jego twarzy, obejmując jego szyję wszystkimi ośmioma mackami.

Przerażony nurek desperacko próbował się uwolnić od ośmiornicy i z całych sił popłynął ku powierzchni wody. Tam mężczyzna próbował złapać oddech, jednak nie pomogło to uniknąć dalszej walki.

Następnie ośmiornica zaczęła owijać mackami tułów nurka i wsunęła je mu do ust. Mężczyzna walczył z morskim stworzeniem przez ponad minutę, zanim w końcu udało mu się uwolnić z jego uścisku.

Nie wiadomo, co stało się z ośmiornicą po tym zdarzeniu. W momencie zakończenia nagrania nurek trzymał ją w pięści.

Postępowanie mężczyzny wywołało oburzenie wśród użytkowników mediów społecznościowych.

„Walka z ośmiornicą to pewnie koszmar, ale ten gość, do diabła, zasłużył na to. Poważnie, po co szturchać kijem jedno z najmądrzejszych zwierząt w naturze” – napisał jeden z użytkowników pod filmem.

O tym pisze Daily Star.

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