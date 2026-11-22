Zdjęcie: rosyjska korweta „Merkury” zatonęła po trafieniu przez drony
Okręt bojowy Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej – korweta „Merkury” – zatonął przy nabrzeżu libijskiego portu Bengazi po trafieniu przez nieznane drony. 22 listopada satelita zarejestrował zniszczenie okrętu.
Według wstępnych ustaleń dziennikarzy agencji AP kilka ukraińskich dronów morskich zostało wystrzelonych w kierunku okrętu z bazy znajdującej się pod kontrolą ukraińskich sił zbrojnych w zachodniej Libii. Podczas ataku co najmniej cztery bezzałogowce zostały przechwycone i zniszczone, natomiast dwa drony trafiły w sam okręt. Jak poinformowali urzędnicy, ukraińscy specjaliści ds. dronów działali głównie w bazie lotniczej w nadmorskim mieście Misrata, a także w innych obiektach wojskowych w stolicy Trypolisie i nadmorskim mieście Zawia.
Straty nieodwracalne spowodowane zatopieniem korwety szacuje się na około 250–350 milionów dolarów. Jest to stosunkowo nowy okręt, który zwodowano w 2020 roku, a do składu marynarki wojennej RF przyjęto dopiero w 2023 roku. Okręt posiadał osiem wyrzutni rakietowych, środki obrony przeciwlotniczej oraz inne uzbrojenie.
Źródło: agencja informacyjna Associated Press.
22 listopada w Libii morskie drony zaatakowały objęty sankcjami statek transportowy ASCALON, który płynął z Kaliningradu do portu w Bengazi, prawdopodobnie z wyposażeniem wojskowym i sprzętem dla „Korpusu Afrykańskiego” RF.
W libijskim porcie Bengazi doszło do potężnego wybuchu i wybuchł rozległy pożar, w wyniku czego prawdopodobnie zniszczono rosyjską korwetę rakietową „Merkury” projektu 20380 klasy „Steregushchy”.
Przyczyna wybuchu w Bengazi nie została na razie ujawniona, jednak serwis Naval News przypomina o wcześniejszych udanych operacjach przeciwko statkom powiązanym z Rosją na Morzu Śródziemnym, w których, według doniesień, brała udział Ukraina: w szczególności zatopienie statku Ursa Major 23 grudnia 2024 r. oraz zniszczenie tankowca do transportu gazu skroplonego „Arctic Metagaz” u wybrzeży Libii 3 marca 2026 r. Jednocześnie lokalne władze i obrona cywilna w Bengazi potwierdziły fakt porannego wybuchu i pożaru w bazie marynarki wojennej, ale twierdzą, że incydent miał miejsce w magazynie amunicji, a nie na rosyjskim okręcie wojennym.
W Libii ukraińskie bezzałogowe statki powietrzne zniszczyły rosyjską korwetę „Merkury” o szacunkowej wartości 250–350 milionów dolarów, zwodowaną w 2020 roku i przyjętą do służby w 2023 roku. Zgodnie z danymi wstępnego śledztwa w sprawie ataku kilka dronów wystrzelono w kierunku okrętu z bazy w zachodniej Libii; co najmniej cztery z nich zostały przechwycone i zniszczone, a dwa trafiły w statek, który posiadał osiem wyrzutni rakietowych oraz systemy obrony przeciwlotniczej, podczas gdy ukraińscy specjaliści ds. dronów działali głównie w bazie lotniczej w Misracie, a także w Trypolisie i Zawii.
Źródło: agencja informacyjna Associated Press.