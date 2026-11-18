Podczas przemówienia rosyjskiego dyktatora Władimira Putina w chińskim Shenzhen na podium umieszczono kompozycję kwiatową przypominającą wieniec. Jej wygląd zwrócił uwagę ze względu na odmienne znaczenie symboliczne czerwonych kwiatów w kulturze chińskiej i rosyjskiej.

W kulturze chińskiej kolor czerwony tradycyjnie kojarzy się z radością, szczęściem, powodzeniem i dobrobytem. Jest on szeroko stosowany podczas uroczystych wydarzeń, w szczególności wesel i obchodów Nowego Roku.

Natomiast podczas ceremonii pogrzebowych w Chinach dominują biel oraz stonowane, ciemne kolory. Koloru czerwonego zazwyczaj się unika właśnie ze względu na jego świąteczne znaczenie.

Z kolei w Rosji czerwone kwiaty, zwłaszcza goździki, są często wykorzystywane w tradycjach żałobnych. Składa się je przy pomnikach, miejscach pamięci i na grobach.

Dlatego kompozycja kwiatowa przy trybunie Putina może budzić różne skojarzenia w zależności od kontekstu kulturowego. Nie ma jednak podstaw, by twierdzić, że została ona celowo umieszczona jako aluzja do symboliki pogrzebowej.

18 listopada Władimir Putin i przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping przeprowadzili dwugodzinne rozmowy w Shenzhen przy okazji szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC).

Strony omówiły współpracę gospodarczą oraz kwestie międzynarodowe w przededniu zaplanowanego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Podczas rozmów Putin zapowiedział rozwój współpracy między Moskwą a Pekinem. Xi Jinping z kolei nazwał rosyjskiego dyktatora starym przyjacielem.

Spotkanie odbyło się w kontekście przygotowań do trójstronnych rozmów przywódców Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji.

Władimir Putin przybył do Shenzhen w Chinach na szczyt Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC). Samolot Ił-96, którym przyleciał przywódca Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora – wylądował na międzynarodowym lotnisku Bao’an wkrótce po drugiej w nocy w środę.

Podczas szczytu w Chinach 18 listopada przywódca Kremla stwierdził, że kraje europejskie nie potrafiły dostosować się do utraty dostępu do rosyjskiego rynku i tanich nośników energii. Jego zdaniem prowadzi to do osłabienia pozycji Europy i zmniejszenia jej potencjału gospodarczego.

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