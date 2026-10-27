Zdjęcie: W Polsce wędkarz złowił gigantycznego suma o długości prawie trzech metrów

Niemiecki wędkarz Oliver Schäfer wraz ze swoim partnerem z Holandii, Kevinem Kremersem, złowili gigantycznego suma o długości 2,92 metra w zbiorniku wodnym w polskim mieście Rybnik. Ten imponujący połów stał się jednym z najbardziej spektakularnych podczas międzynarodowych zawodów wędkarskich, które odbyły się w dniach 10–11 października.

W zawodach wzięło udział około 150 wędkarzy reprezentujących 70 drużyn z różnych krajów Europy. Schäfer i Kremers przyjechali specjalnie do Polski, aby zmierzyć się w łowieniu ryb drapieżnych.

34-letni Oliver Schäfer zorientował się, że na haczyk złapała się duża ryba, jeszcze podczas wyciągania. Jednak prawdziwe rozmiary połowu uświadomił sobie dopiero wtedy, gdy sum po raz pierwszy wynurzył się na powierzchnię.

Wędkarze używali specjalnej wędki do połowu dużych sumów oraz miękkiej przynęty z tworzywa sztucznego. Podczas gdy Schäfer walczył z rybą, Kremers utrzymywał łódź na kursie pod wiatr.

Walka trwała ponad pół godziny. Dopiero wtedy mężczyznom udało się wyciągnąć gigantycznego suma na brzeg.

Po powrocie na brzeg sędziowie zmierzyli rybę. Długość suma wynosiła 292 centymetry. Zgodnie z regulaminem turnieju po pomiarze ryba została wypuszczona z powrotem do zbiornika.

Shefer wyjaśnił, że rybę wyciąga się na brzeg na plandece, aby nie uszkodzić ochronnej warstwy śluzu na jej ciele.

Pomimo imponującego połowu jeden duży sum nie wystarczył do zwycięstwa w turnieju. Wyniki ustalano na podstawie łącznej liczby zdobytych punktów.

Zgodnie z protokołem polskiego związku wędkarskiego PZW Katowice Oliver Schäfer i Kevin Kremers zajęli drugie miejsce z wynikiem 28 930 punktów.

Do klasyfikacji generalnej zaliczono również inne ich połowy. W szczególności wędkarze łowili sandacze o świcie, a długość jednej z złowionych ryb wynosiła 81 centymetrów.

Gigantyczny sum z Rybnika może być znany lokalnym wędkarzom. Jak donoszą media, uczestnicy zawodów przypuszczają, że jest to ta sama ryba, którą złowiono podczas turnieju w październiku 2025 roku.

Wówczas polscy wędkarze Krzysztof Pira i Adrian Gontarz również złowili suma o długości 292 centymetrów. Według informacji gazety „Berliner Zeitung” od tamtego czasu ryba nie urosła, ale znacznie zwiększyła swoją objętość.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego IGFA prowadzi rejestr sumów według wagi, natomiast nie istnieje oficjalna światowa lista rekordów pod względem długości.

W 2023 roku włoski wędkarz Alessandro Biancardi złowił w rzece Po suma o długości 2,85 metra. Dlatego polski Rybnik jest uważany wśród wędkarzy za miejsce, w którym złowiono jednego z najdłuższych znanych sumów.

Po tym sukcesie Oliver Schäfer nie zrezygnował z ambitnego celu. W wywiadzie dla gazety „Bild” powiedział, że teraz chce złowić suma o długości trzech metrów.

Według danych Federalnej Agencji Ochrony Przyrody Niemiec sum europejski jest największą rodzimą rybą słodkowodną kontynentu. Może osiągać trzy metry długości i ważyć do 150 kilogramów.

Sum ma wydłużone, pozbawione łusek ciało, szeroką głowę oraz sześć wąsów, które pomagają mu orientować się w mętnej wodzie. Podstawę jego diety stanowią ryby, choć duże osobniki czasami polują na małe ptaki wodne i ssaki.

W 2026 roku sum europejski został wybrany rybą roku w Niemczech.

Zbiornik wodny w Rybniku ma szczególną cechę: służy jako basen chłodzący dla elektrowni węglowej, skąd podgrzana woda wraca do zbiornika. Według Shefera przy wyższej temperaturze wody ryby aktywniej się żywią. Dzięki temu sumy, karpie i sandacze w zbiorniku mogą szybciej rosnąć.

Na rozprzestrzenianie się suma europejskiego wpływa również zmiana klimatu. Początkowo gatunek ten występował głównie w systemach rzecznych Dunaju i Renu. Z czasem, dzięki programom zarybiania, które rozpoczęły się już w XIX wieku, oraz rozwojowi dróg wodnych, w szczególności kanału Men–Dunaj, jego zasięg znacznie się rozszerzył.

Według biologa Jürgena Geista, cytowanego przez magazyn „Focus”, populacje sumów rosną zarówno pod względem zasięgu występowania, jak i gęstości. Jednocześnie gatunki zimnowodne, w szczególności pstrąg potokowy, tracą sprzyjające warunki do życia.

Pomimo znacznych rozmiarów sumy europejskie zazwyczaj nie stanowią poważnego zagrożenia dla ludzi. Mają niewielkie zęby, a ryzyko niebezpiecznego zachowania poza okresem tarła uznaje się za niskie.

Jednocześnie znane są przypadki ataków na pływaków. W czerwcu 2025 roku sum o długości około dwóch metrów ugryzł kilka osób w jeziorze Brombachsee w Środkowej Frankonii. Pływacy odnieśli wówczas niewielkie obrażenia.

Informuje o tym niemiecki serwis Euronews.

Przypomnijmy, że pod koniec października sezon wędkarski na Ukrainie wkracza w fazę późnej jesieni. W tym czasie woda gwałtownie się ochładza, a ryby nieagresywne stopniowo migrują do zimowych kryjówek i zmniejszają swoją aktywność. Natomiast drapieżniki rozpoczynają tak zwany jesienny żar, próbując zgromadzić zapasy tłuszczu przed zimą.

Czytaj nas na