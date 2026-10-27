19 listopada Zgromadzenie Narodowe Francji rozpatrzy propozycję Partii Socjalistycznej dotyczącą legalizacji statusu około 300–400 tys. cudzoziemców pracujących w kraju bez odpowiednich dokumentów. Projekt ustawy przewiduje możliwość uzyskania legalnego statusu przez osoby zatrudnione we Francji przez ponad sześć miesięcy, informuje Politico Europe.

Propozycja socjalistów

Inicjatywę wniósł socjalistyczny deputowany Paul Christophle. W tekście propozycji wspomniano politykę premiera Hiszpanii Pedra Sáncheza, który wybrał zapewnienie cudzoziemcom prawnych możliwości osiedlenia się i pracy zamiast prób kontrolowania przepływów migracyjnych.

Wcześniej w tym roku Hiszpania rozpoczęła nadawanie statusu prawnego około pół milionowi migrantów bez dokumentów. W tym celu musieli oni potwierdzić zamieszkanie w kraju przez co najmniej pięć miesięcy, zatrudnienie lub więź rodzinną z Hiszpanią, a także brak karalności.

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Poparcie lewicy i prognoza głosowania

Oczekuje się, że inicjatywę poprze kandydat na prezydenta sił centrolewicowych Raphaël Glucksmann, który już wyraził dla niej poparcie w wywiadzie. Projekt ustawy prawdopodobnie zjednoczy deputowanych lewicowych, jednak opór grup centroprawicowych i skrajnie prawicowych oznacza, że może nie zostać przyjęty.

Przedstawiciel kampanii Glucksmanna oświadczył, że debata o migracji powinna odróżnić go od jego centroprawicowego rywala Édouarda Philippe’a. Philippe uważa, że programy legalizacji powinny zależeć od ogólnoeuropejskiego porozumienia. Według sondażu Cluster17 zamówionego przez Politico, wśród wyborców Emmanuela Macrona w wyborach w 2022 roku 29% planuje poprzeć Glucksmanna, a 49% — Philippe’a.

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