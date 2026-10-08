Francja jest gotowa, w ściśle obronnym formacie, włączyć się w ochronę infrastruktury energetycznej Arabii Saudyjskiej, w tym obiektów w Janbu oraz rurociągu Wschód–Zachód. Poinformowało o tym francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podaje Anadolu Agency.

Wsparcie po atakach

Francuskie ministerstwo spraw zagranicznych zapewniło Arabię Saudyjską o pełnej solidarności w obliczu ataków. Zdecydowanie potępiło również ataki, które ministerstwo określiło jako ataki jemeńskich Huti, oraz oświadczyło, że muszą one ustać.

Oświadczenie Paryża padło po tym, jak Huti w Jemenie w poniedziałek ostrzegli linie lotnicze, że przestrzeń powietrzna Arabii Saudyjskiej może stać się teatrem działań wojennych. W środę Arabia Saudyjska poinformowała o trzech zabitych w wyniku ataków na lotniska, w tym w stolicy kraju, Rijadzie.

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Bezpieczeństwo żeglugi

Francuskie MSZ oświadczyło również, że społeczność międzynarodowa ma wspólny interes w przywróceniu ruchu morskiego przez Cieśninę Ormuz oraz w ścisłym przestrzeganiu prawa międzynarodowego.

Francja uczestniczy w unijnej operacji bezpieczeństwa morskiego Aspides w regionie. Rzecznik ministerstwa nie sprecyzował, jakie dokładnie francuskie zasoby są zaangażowane w misję, ale zaznaczył, że Paryż wspiera ją od jej uruchomienia w lutym 2024 roku i będzie kontynuował wsparcie w zależności od regionalnej sytuacji bezpieczeństwa.

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