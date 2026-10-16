W Brukseli Francja i Niemcy nie zdołały uzgodnić wspólnego stanowiska w sprawie przyszłych zasad Made in Europe dla sektora motoryzacyjnego, bardziej elastycznych wymogów dotyczących redukcji emisji CO₂ oraz zakazu silników spalinowych od 2035 roku. Jak informuje Politico Europe, podpisania projektu porozumienia spodziewano się w najbliższym czasie, jednak negocjacje zatrzymały się wieczorem 15 października.

Rzecznik niemieckiego rządu oświadczył, że ostateczne porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte. Według publikacji projektowi sprzeciwiła się Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, młodszy partner w koalicji rządzącej. Partia obawia się, że dokument osłabia ważne cele środowiskowe.

Wymiana ustępstw

Projekt zakładał, że Niemcy poprą bardziej rygorystyczne kryteria Made in Europe dla przemysłu motoryzacyjnego w ramach Aktu o Akceleratorze Przemysłowym. W zamian pakiet zawierał propozycję złagodzenia wymogów dotyczących silników spalinowych, o co Berlin zabiegał od dłuższego czasu.

Obecnie cel UE przewiduje ograniczenie do 2035 roku emisji samochodów z silnikami spalinowymi o 100% w porównaniu z poziomem z 2021 roku. Jednocześnie firmy mogą uzyskać do 10% złagodzenia dzięki takim mechanizmom jak rekompensaty i inwestycje. Projekt francusko-niemiecki proponował obniżenie bazowego celu do 90% oraz przyznanie dodatkowego złagodzenia do 10% za inwestycje w paliwa alternatywne, co oznaczałoby łączną redukcję o 80%.

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Spór o zieloną stal

Dokument przewidywał również zniesienie wymogu inwestowania w zieloną stal. Według rozmówcy Politico Europe z branżowego lobby pozbawia to przemysł stalowy ważnego bodźca, ponieważ producenci samochodów nie będą pod presją kupowania takiej stali.

Osobno Francja i Niemcy proponowały, aby wskaźnik wykorzystania samochodów hybrydowych obliczać na podstawie danych laboratoryjnych, a nie faktycznych danych eksploatacyjnych, czego wymaga Komisja Europejska. Takie podejście mogłoby umożliwić producentom samochodów sprzedaż większej liczby hybryd plug-in przy jednoczesnym spełnieniu ogólnych celów redukcji emisji.

W części dotyczącej Made in Europe tekst obejmował 27 państw UE, a dla Wielkiej Brytanii przewidywał możliwość rozszerzenia tych zasad pod pewnymi warunkami. Nawet jeśli Paryż i Berlin osiągną porozumienie, pakiet musi jeszcze zostać zatwierdzony przez inne państwa UE oraz Parlament Europejski.

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