Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barro podczas wystąpienia w Zgromadzeniu Narodowym stwierdził, że zdecydowane zwycięstwo Partii Demokratycznej w wyborach uzupełniających w USA to „bardzo dobra wiadomość dla amerykańskiej demokracji”.

Dyplomata podkreślił, że wyniki wyborów, w których odnotowano rekordowo wysoką frekwencję i których porażkę uznał już prezydent Donald Trump, są niepodważalne. Zdaniem szefa francuskiego MSZ głosowanie po raz kolejny udowodniło, że w społeczeństwie demokratycznym to właśnie naród decyduje o swojej historii, a nie prywatne interesy czy algorytmy.

Źródło: Ukrinform.

Biały Dom opublikował wpis z Donaldem Trumpem po porażce republikanów w wyborach uzupełniających w USA. Na zdjęciu prezydenta umieszczono napis: „Przypomnienie: Trump nadal jest waszym prezydentem”. Publikacji towarzyszyło zdanie, którego Trump często używa w swoich wpisach.

Członkowie partii Donalda Trumpa obarczyli go odpowiedzialnością za utratę przez republikanów większości w Izbie Reprezentantów i Senacie po serii zwycięstw demokratów w kluczowych stanach.

W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump stwierdził, że wojna z Iranem była częściowo przyczyną ogromnych strat Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających. W wywiadzie dla „The Wall Street Journal” określił konflikt na Bliskim Wschodzie jako jeden z czynników wpływających na wynik głosowania i stwierdził, że postąpiłby tak samo ponownie.

Członek Izby Reprezentantów USA z 7. okręgu wyborczego stanu Wirginia, pochodzenia ukraińskiego, Jewgienij Windman, został ponownie wybrany do Kongresu. Odniósł przekonujące zwycięstwo nad kandydatem Partii Republikańskiej, Dougiem A. Ollivantem.

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