We Francji władze pilnie kierują około 3 tysięcy nauczycieli zastępczych do szkół najbardziej potrzebujących pedagogów. Działanie to następuje po ponad dwóch tygodniach ogólnokrajowych protestów uczniowskich, którym w niektórych przypadkach towarzyszyła przemoc.

Żądania uczniów

Organizacje uczniowskie postrzegają tę decyzję jako znaczące ustępstwo ze strony francuskiego rządu. Jednocześnie wśród głównych żądań protestujących pozostają remont zaniedbanych budynków szkolnych oraz podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, które należą do najniższych w strefie euro.

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Jak podaje France 24, nie jest jasne, skąd dokładnie zostaną pozyskani potrzebni nauczyciele i czy środek ten będzie w stanie zapobiec nowym protestom. Dodatkowym tematem dyskusji stało się możliwe nadmierne użycie siły przez policję podczas demonstracji.

Ograniczenia finansowe

Remont szkół i podwyżki płac będą wymagały dodatkowych środków, których rząd, według stacji, niechętnie wydaje. Dług publiczny Francji wynosi 120% wielkości jej gospodarki, a deficyt budżetowy — 5,4%. Inwestorzy są zaniepokojeni stanem francuskich finansów, przez co pożyczanie na rynkach międzynarodowych staje się dla kraju droższe.

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