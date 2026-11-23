Stały przedstawiciel Francji przy ONZ Jérôme Bonafon oświadczył podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w poniedziałek, 23 listopada, że możliwość deeskalacji wojny rosyjsko-ukraińskiej jest realna, choć i krucha, oraz wezwał Moskwę do wyboru między dalszą eskalacją a działaniami mającymi na celu wzmocnienie zaufania w celu rozpoczęcia pokojowego dialogu.

Jak powiedział, Francja wraz z partnerami jest gotowa do poważnych negocjacji z Federacją Rosyjską z udziałem Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, a ukraińską propozycję rozszerzenia doświadczeń z operacji w Oleszkach na kolejne 15 obszarów dyplomata nazwał szansą, z której powinna skorzystać strona rosyjska.

Bonafon wezwał do wprowadzenia podwójnego moratorium na ataki na infrastrukturę energetyczną oraz na żeglugę na Morzu Czarnym w celu ochrony ludności cywilnej, przywrócenia swobody żeglugi i zapewnienia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Poinformował, że od początku roku na Morzu Czarnym zginęło 40 marynarzy różnych narodowości, a co najmniej 300 statków cywilnych padło ofiarą ataków, a ilości zboża z regionu Morza Czarnego, których nie wyeksportowano w okresie od lipca do października, mogłyby wyżywić 123 miliony ludzi cierpiących z powodu dotkliwego niedoboru żywności, zwłaszcza w Sudanie, Sudanie Południowym, Somalii i Jemenie.

Szef francuskiej placówki wyraził solidarność z Ukrainą w obliczu celowych ataków Rosji na infrastrukturę krytyczną, a przede wszystkim energetyczną, zaznaczając, że Kreml dąży do wywołania katastrofy humanitarnej tej zimy, aby zmusić Ukraińców do poddania się.

Źródło: Ukrinform.

Prezydent Łotwy Edgars Rinkevičs wezwał w ONZ Rosję do natychmiastowego zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną i żywnościową Ukrainy oraz na cywilną żeglugę na Morzu Czarnym.

Łotwa zainicjowała nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ po rosyjskim ataku na miejscowość Komyshuwaha w obwodzie zaporoskim. W Rydze poinformowano o kolejnym ataku Rosji na ludność cywilną Ukrainy.

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