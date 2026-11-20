20 listopada Francja wezwała do zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z serią rosyjskich ataków na Ukrainę, w szczególności na Kijów. W Paryżu domagają się, by konsekwencje rosyjskich ataków stały się przedmiotem dyskusji w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Francja ogłosiła zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z rosyjskimi atakami na centrum Kijowa wieczorem 19 listopada, podczas których uszkodzono budynki ambasad Austrii i Holandii w Kijowie.

„To są zbrodnie. Francja zdecydowanie je potępia. Domagam się zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rosja będzie zmuszona tam zdać sprawę. Wyrażam pełną solidarność z narodem ukraińskim, a także z naszymi austriackimi i holenderskimi przyjaciółmi” – napisał Barro.

Napisał o tym francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barro w X.

Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku ataku na Kijów wzrosła do siedmiu.

Służba Państwowa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych opublikowała pierwsze zdjęcia skutków nocnego ataku Rosji na Kijów.

W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało dwie osoby.

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