Francja bada możliwość przedłużenia eksploatacji atomowego lotniskowca Charles de Gaulle po 2038 roku, kiedy ma zostać zastąpiony przez nowy okręt France Libre. Szef sztabu francuskiej marynarki wojennej admirał Christophe Cluzel oświadczył to podczas przesłuchania w Komisji Obrony Zgromadzenia Narodowego w Paryżu, informuje Defense News.

Możliwość przedłużenia służby lotniskowca zostanie oceniona podczas zbliżającego się dużego remontu. Badania obejmą stan systemów pokładowych i jądrowej siłowni napędowej, w tym stopień zużycia rdzeni reaktorów oraz możliwość dłuższego przechowywania paliwa na pokładzie. Wyniki mają być gotowe na początku 2029 roku i określą dalsze losy okrętu.

Przejście na nowy lotniskowiec

Zgodnie z obecnym planem France Libre ma wejść do służby w 2038 roku. W latach 2036–2038 on i Charles de Gaulle będą jednocześnie pozostawać w służbie, co ma zapewnić ciągły transfer doświadczenia między dwiema załogami lotniskowców. Będzie to pierwszy przypadek od końca lat 90., gdy Francja będzie miała dwa lotniskowce w składzie marynarki wojennej.

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Cluzel zaznaczył, że dwa okręty umożliwiłyby utrzymanie stałej gotowości z bazy w Tulonie, jednak decyzja o potrzebie drugiego lotniskowca ma charakter polityczny. Według niego Francja potrzebowałaby trzech takich okrętów, aby zapewnić stałą obecność lotniskowca na morzu. Szacunkowy budżet budowy France Libre wynosi 10 mld euro.

Katapulty produkcji amerykańskiej

Nowy lotniskowiec o długości 310 metrów i wyporności około 80 tys. ton ma zostać wyposażony w elektromagnetyczne katapulty produkcji amerykańskiej. Cluzel powiedział, że Francja nie rezygnuje z tego planu mimo zarządzenia prezydenta USA Donalda Trumpa o powrocie amerykańskiej floty do katapult parowych.

Admirał nazwał systemy elektromagnetyczne niezawodnymi, powołując się na niemal 40 tys. startów samolotów w marynarce wojennej USA oraz dostępność na poziomie około 98%. Francja planuje również kupić znaczny zapas części zamiennych na początku programu, aby móc samodzielnie wykonywać naprawy.

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