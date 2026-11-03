Francja zainicjowała nowy „pakt” z przemysłem obronnym, którego celem jest stworzenie krajowego ekosystemu producentów systemów bezzałogowych zdolnych do szybkiego opracowywania sprzętu na potrzeby marynarki wojennej. O inicjatywie 3 listopada na wystawie Euronaval pod Paryżem poinformowała minister sił zbrojnych Catherine Vautrin, podaje Defense News.

Bezzałogowce do zadań morskich

Według francuskiego resortu obrony nowy mechanizm ma połączyć potrzeby sił zbrojnych z możliwościami przemysłu. Platformy bezzałogowe planuje się wykorzystywać między innymi do rozminowywania morza, gromadzenia danych hydrograficznych i oceanograficznych oraz badania dna morskiego na dużych głębokościach.

Wśród kroków ogłoszonych na Euronaval jest zakup drugiego zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego ROV Deep Sea firmy LD Travocean. Aparat o masie 3600 kg może zanurzać się na głębokość do 6000 metrów. Pierwszy taki dron, zamówiony w 2024 roku, zakończył w ubiegłym tygodniu próby kwalifikacyjne na projektowanej głębokości.

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Nowe pojazdy podwodne i rakiety dla fregat

Francja planuje również nabyć osiem robotów przeciwminowych A18 produkcji Exail. Są to wieloczujnikowe drony podwodne przeznaczone do wykrywania i charakteryzowania min morskich przed ich późniejszą neutralizacją.

Francuska marynarka wojenna ma otrzymać także drugi bojowy bezzałogowy pojazd podwodny od Naval Group. Według przedstawiciela ministerstwa będzie on nieco dłuższy od pierwszego egzemplarza testowego: ponad 10 metrów długości i o masie przekraczającej 10 000 kg. Aparat jest przewidziany do pozostawania pod wodą przez kilka tygodni.

Ponadto przedstawiciele sektora obronnego zawarli porozumienie z Naval Group i MBDA w sprawie zwiększenia zapasu przeciwlotniczych pocisków Aster na francuskich fregatach typu FDI. Istniejące okręty zostaną przystosowane do odpalania 32 pocisków zamiast 16, a nowe fregaty będą budowane z wyrzutniami o 32 komorach.

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