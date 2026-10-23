We Francji Stowarzyszenie Obrony Wolności Konstytucyjnych Adelico oraz Związek Zawodowy Magistratów złożyły pilny wniosek do Rady Stanu przeciwko apelowi prezydenta Emmanuela Macrona o zakazywanie demonstracji nieorganizowanych przez związki zawodowe. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na Franceinfo.

Żądania wnioskodawców

Stowarzyszenia zwróciły się do najwyższego sądu administracyjnego Francji o zawieszenie wykonania tej decyzji oraz wszelkich instrukcji wydanych w celu jej realizacji. Rada Stanu ma wydać decyzję w sprawie wniosku w ciągu 48 godzin.

Jean-Baptiste Soufron, prawnik Paryskiej Izby Adwokackiej i doradca Adelico, nazwał oświadczenie prezydenta nadużyciem władzy. We wniosku wskazano, że głowa państwa, samodzielnie ustalając politykę zakazów dla prefektów, podjęła decyzję, do której nie upoważnia jej żaden akt ustawodawczy.

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Wnioskodawcy skrytykowali również zakaz demonstracji jako ogólne zalecenie oraz rozróżnienie między organizacjami związkowymi a pozostałymi obywatelami. Ich zdaniem prawo do organizowania demonstracji przysługuje wszystkim, a nie tylko związkom zawodowym.

Oświadczenie Macrona

Macron ogłosił na posiedzeniu rady bezpieczeństwa, że w najbliższych dniach, w tym w sobotę 24 października, demonstracje bez organizatorów związkowych będą zakazywane tam, gdzie będzie to możliwe. Prefekci mieli rozpatrzyć wnioski związków zawodowych i zaproponować alternatywne trasy w celu ochrony centrów miast, przedsiębiorstw i budynków publicznych.

Rzeczniczka rządu Maud Bregeon oświadczyła, że ograniczenia dotyczące demonstracji nieorganizowanych przez związki zawodowe będą ustalane odrębnie w każdym przypadku.

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