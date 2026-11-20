Zbliżające się wybory prezydenckie we Francji mogą znacząco wpłynąć na dalsze wsparcie dla Ukrainy ze strony Paryża. Dwoje wpływowych francuskich polityków – liderka skrajnie prawicowego „Związku Narodowego” Marine Le Pen oraz przedstawiciel radykalnie lewicowej partii „Niepokonana Francja” Jean-Luc Mélenchon — krytykują niektóre kierunki pomocy dla Kijowa. Ich wypowiedzi budzą niepokój wśród europejskich partnerów Ukrainy.

Jak zauważa gazeta, pomimo istotnych różnic ideologicznych, Le Pen i Mélenchon krytycznie oceniają niektóre aspekty polityki NATO oraz obecne podejście Francji do wspierania Ukrainy. Polityczni przeciwnicy zarzucają również obu politykom wykorzystywanie tez zgodnych z rosyjską retoryką dotyczącą wojny.

Liderka „Związku Narodowego” Marine Le Pen wielokrotnie oświadczała, że ze względu na trudną sytuację budżetową Francja nie może już pozwolić sobie na finansowanie Ukrainy w obecnym zakresie.

Polityk wyjaśnia swoje stanowisko koniecznością przeznaczenia środków państwowych przede wszystkim na potrzeby wewnętrzne Francuzów. Jednocześnie rozróżnia wsparcie finansowe od innych form pomocy dla Ukrainy: Le Pen dopuszcza kontynuację dostaw sprzętu wojskowego oraz szkolenia ukraińskich żołnierzy.

Według informacji serwisu Politico, 16 listopada po spotkaniu z ambasadorem Ukrainy we Francji Le Pen potwierdziła zamiar zaprzestania pomocy finansowej dla Kijowa w przypadku zwycięstwa w wyborach prezydenckich w 2027 roku.

Osobno omawiano ewentualne spotkanie Le Pen z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Francuska polityk zaproponowała przeprowadzenie rozmów w Brukseli, a nie w Kijowie. Dzieje się to na tle sporów dotyczących dalszego finansowania Ukrainy.

Lider partii „Niepokonana Francja” Jean-Luc Mélenchon również przyciąga uwagę swoimi wypowiedziami na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej.

W szczególności polityk sprzeciwia się ukraińskim atakom dalekiego zasięgu na terytorium Rosji. Sugerował, że takie ataki mogą doprowadzić do eskalacji napięć między Moskwą a państwami europejskimi.

Krytykę wywołało również poparcie Melanchona dla pomysłu przeprowadzenia referendum na Donbasie w sprawie przynależności regionu do Ukrainy lub Rosji. Taka propozycja jest sprzeczna z zasadami suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Jednocześnie Mélenchon deklarował poparcie dla wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy i zaprzeczał, jakoby jego stanowisko oznaczało usprawiedliwianie rosyjskiej agresji.

Francja pozostaje jednym z ważnych europejskich partnerów Ukrainy w kwestiach obronności, dyplomacji i pomocy finansowej. Paryż uczestniczy w pracach Koalicji Chętnych, dyskusjach na temat przyszłych gwarancji bezpieczeństwa oraz opracowywaniu ewentualnych międzynarodowych mechanizmów wsparcia Ukrainy po zakończeniu działań wojennych.

Zmiana przywództwa politycznego we Francji może doprowadzić do rewizji niektórych obszarów współpracy z Kijowem. W szczególności zagrożony może być obecny poziom pomocy finansowej, a także podejście Paryża do poszczególnych kwestii wsparcia wojskowego.

Jednocześnie stanowiska Marine Le Pen i Jean-Luca Mélenchona nie oznaczają jeszcze, że przyszłe władze francuskie koniecznie zaprzestaną wspierania Ukrainy. Ostateczny kierunek polityki kraju będzie zależał od wyników wyborów prezydenckich, składu rządu oraz decyzji instytucji państwowych.

Informuje o tym serwis Politico.

Marine Le Pen oświadczyła, że w przypadku dojścia do władzy Francja wywiąże się z już podjętych zobowiązań dotyczących wsparcia Ukrainy. W szczególności chodzi o wspólną pożyczkę UE dla Kijowa w wysokości 90 mld euro.

Przypomnijmy, że Le Pen zgodziła się na spotkanie z Zełenskim.

Dodajmy, że Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon zajmują pierwsze dwa miejsca we wszystkich pięciu scenariuszach pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, zaplanowanych na rok 2027.

Wcześniej we Francji wybuchły protesty przeciwko zjazdowi partii Marine Le Pen.

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