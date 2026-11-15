W Lublinie w Polsce klub siatkarski Bogdanka LUK Lublin pokonał Asseco Resovię z Rzeszowa 3:0. Mecz na żywo pokazała japońska stacja Fuji TV z komentarzem w języku japońskim. Spotkanie odbyło się na domowym parkiecie lubelskiej drużyny.

Prawa do meczów klubu

Jak informuje Interia Sport, w piątek Jakub Balcerak powiedział, że Fuji TV nabyła prawa do transmisji meczów Bogdanki LUK Lublin. W klubie gra dwóch japońskich siatkarzy — Ran Takahashi i libero Tomohiro Ogawa.

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Zwycięstwo gospodarzy

Lubelska drużyna wygrała trzy sety z rzędu. Najwięcej walki było w trzeciej partii, którą gospodarze zakończyli wynikiem 25:23. Po asie Takahashiego Bogdanka LUK odniosła zwycięstwo w secie i meczu.

Po tym spotkaniu klub z Lublina pozostał niepokonany i prowadzi w tabeli z 18 punktami. Asseco Resovia poniosła czwartą porażkę, ma dwa zwycięstwa i osiem punktów oraz zajmuje siódmą pozycję.

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