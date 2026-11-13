Robert Lewandowski nie znalazł się na listach nominowanych do indywidualnych nagród MLS za sezon 2026. Jak podaje Interia Sport, polski napastnik nie został nominowany w żadnej kategorii. Bez nominacji pozostali również wszyscy piłkarze jego klubu, Chicago Fire.

Statystyki Lewandowskiego

Lewandowski zakończył sezon zasadniczy z dziewięcioma golami i czterema asystami w 19 meczach. Nie zdobywał bramek od 13 września do 1 listopada, kiedy po wejściu z ławki rezerwowych zanotował gola i asystę w wyjazdowym meczu przeciwko Colorado Rapids.

Chicago Fire zajęło czwarte miejsce w Konferencji Wschodniej, ustępując New England Revolution, Interowi Miami i Nashville SC. W pierwszym meczu play-off drużyna zagra z Charlotte 23 listopada.

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Listy nominowanych

Wśród kandydatów do nagrody dla najcenniejszego zawodnika ligi, nazwanej imieniem Landona Donovana, znaleźli się Lionel Messi, Evander, Guilherme, Hany Mukhtar i Cavan Sullivan. W kategorii najlepszego debiutanta nominowano Andre Luisa, Guilherme i Antoine'a Griezmanna.

Griezmann, który występuje w Orlando City, zdobył 14 goli i zaliczył siedem asyst w 18 meczach. Andre Luis ze Sportingu Kansas City ma osiem goli i trzy asysty w 13 spotkaniach. Wśród nominowanych w innych kategoriach, w tym dla najlepszego młodego zawodnika, obrońcy i bramkarza, również nie ma przedstawicieli Chicago Fire.

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