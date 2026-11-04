W USA demokrata i pastor metodystyczny Adam Hamilton, według prognozy Decision Desk HQ, pokonuje urzędującego republikańskiego senatora Rogera Marshalla w wyborach do Senatu z Kansas. Informuje o tym The Hill.

Według stanu na godz. 22:48 czasu wschodniego 3 listopada Decision Desk HQ prognozowało zwycięstwo Hamiltona przewagą niemal 9 punktów procentowych, gdy policzono 87% głosów. Jeśli wynik zostanie potwierdzony, zostanie on pierwszym demokratycznym senatorem z Kansas od 1939 roku.

Wyścig o miejsce w Senacie

Przed dniem głosowania Decision Desk HQ oceniało rywalizację o to miejsce jako taką, w której szanse kandydatów są w przybliżeniu równe. Jednocześnie mandat ten wcześniej uznawano za bezpieczny dla Partii Republikańskiej.

Publikacja zaznacza, że prognozowane zwycięstwo Hamiltona będzie kolejnym sukcesem demokratów w wyścigach do Senatu w tym cyklu wyborczym: partii prognozowano również zdobycie miejsc w Teksasie i Karolinie Południowej.

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Hamilton ma 62 lata. Jest założycielem największego kościoła metodystycznego w kraju. Po zwycięstwie w prawyborach w sierpniu jego kampania pozyskała znaczne finansowanie i poparcie. Kandydata poparli także wpływowi republikanie ze stanu, w tym dwóch byłych gubernatorów.

Przebieg kampanii

Republikanie z Kansas i na poziomie krajowym nazywali wiarę Hamiltona „woke” i wykorzystywali w reklamach zmontowane fragmenty jego kazań. Jak pisze The Hill, miało to stworzyć wrażenie, że uważa on przywileje białych ludzi i jedzenie mięsa za grzech.

Jednocześnie pastor i autor książek był już znany w Kansas i starał się dotrzeć nie tylko do demokratów, lecz także do niezależnych wyborców i rozczarowanych republikanów. Hamilton zdystansował się również od części demokratycznego establishmentu: oświadczał, że w razie wyboru nie poprze senatora Chucka Schumera na stanowisko lidera większości, a także krytykował administrację Joe Bidena za politykę na południowej granicy USA.

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