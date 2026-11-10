Rosyjski opozycjonista i 13. mistrz świata w szachach Garry Kasparow zrezygnował z podróży do Berlina po otrzymaniu ostrzeżenia od służb specjalnych o potencjalnym zagrożeniu dla jego życia.

Miał wystąpić podczas Berlin Freedom Week, jednak zamiast osobistego udziału nagrał przemówienie wideo skierowane do uczestników wydarzenia.

Według Kasparowa specjaliści ds. bezpieczeństwa stanowczo zalecili mu, by nie jechał do Niemiec, ponieważ mogłoby to być zbyt ryzykowne.

Opozycjonista skrytykował również europejskie władze za niewystarczające przeciwdziałanie Rosji i stwierdził, że Władimir Putin przekształcił Europę w arenę swoich działań.

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Arcymistrz i krytyk Kremla Garry Kasparow oświadczył, że służby bezpieczeństwa USA i Litwy ostrzegły go oraz współzałożyciela Forum Wolnej Rosji Iwana Tiutrina o zagrożeniu dla ich życia i poradziły im podjęcie środków bezpieczeństwa.

Rosyjskie służby specjalne przez kilka miesięcy przygotowywały zabójstwa znanych opozycjonistów: Garry'ego Kasparowa, Ilji Ponomariowa i Władimira Kara-Murzy. Według danych El Mundo planowano ich likwidację na terytorium Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej.

Europa powinna ułatwiać wyjazd rosyjskich specjalistów, aby osłabić reżim Putina — Kasparow.

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